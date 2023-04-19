Galatasaray tarihi rekora doğru! Taraftardan inanılmaz ilgi

Ligin ilk yarısında sadece 2 puan alabildiği 3 maçın rövanşında; Adana Demirspor, Kayserispor ve dün akşam da Alanyaspor’u deviren Galatasaray, hesap kapatmaya devam ediyor. Icardi’nin yine boş geçmediği, Abdülkerim, Mertens ve Rashica ile gollerin ardı ardına geldiği karşılaşmada Aslan, maç fazlasıyla farkı tekrar 9 puana çıkardı. Üstelik Galatasaray’ın ilk yarıda tüm maçlarını kazandığı periyot başlıyor ve lig sonuna kadar İstanbul dışında sadece 1 deplasmanı var…

Geçen seneye göre yüzde 40 artış

Galatasaray, kombine satışında da tarihi rekora doğru koşuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar kombine ve VIP koltuk yenileme döneminin ilk gününde, kulüp tarihindeki en yüksek ilgiyi gösterdi. Galatasaray’ı tekrar seyretmek için şimdiden koltuğunu almak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdi.

6 yılın ilk gün satış toplamına bir günde ulaşıldı

Galatasaray, daha kapasiteli olan yeni stadına geçmesiyle birlikte daha yüksek seyirci sayılarına ulaştı. Son 10 yılın ilk gün satışları baz alındığında en yüksek adet satış rakamına ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, son 10 yılın içindeki 6 senenin ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke daha imza attı.