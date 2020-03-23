Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Son dakika! Fatih Terim bir paylaşımda bulundu ve corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı paylaşımında “Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…” ifadelerine yer verdi.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve maçın ertelenmeyip seyircisiz oynatılmasına tepki göstererek, “Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz” demişti.