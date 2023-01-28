Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Puan farkını artıracağız!

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor’u; Dries Mertens, Leo Dubois, Milot Rashica ve Yunus Akgün’ün golleriyle 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 48’e yükselterek zirvedeki yoluna emin adımlarla devam etti. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

‘Rekorlar kıracak oyuncular var’

13 maçlık galibiyet serisi yakalayarak müthiş bir hava yakalayan Cim Bom’da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından oldukça mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, “4-0 çok önemli bir skor. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltılar.. Onun yanında rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray taraftarı, camiası. Biz de onun içinde oyuncularımızla birlikte yer tutuyoruz. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Kendi üstüme veya takımımız üstüne kırılacak rekorlar önemli ama biz şampiyonluğa odaklandık. Puan farkını koruduk. Belki de artıracağız” dedi.

‘Özbek’e hediye ediyoruz’

Galibiyeti Başkan Dursun Özbek’e armağan ettiklerini söyleyen başarılı hoca, “Bu maçın kazanılma nedenlerinden biri, hediye edeceğimiz en önemli insan Dursun Özbek. Ona bu galibiyeti hediye ediyoruz. Ağır bir ceza aldı. Burası da memleketi, buraya gelemedi. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Seferovic ve Aanholt…’

Kadroya almadığı Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic hakkında da konuşan Okan Buruk, “Seferovic ve Van Aanholt, çok fazla şans bulamıyorlar. Uygun bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz” diye konuştu.