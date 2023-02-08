Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin yardım kampanyasını ziyaret etti

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu’nda devam eden yardım toplama çalışmalarına birçok gönüllünün yanı sıra Galatasaray’ın Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, futbolcu Emre Taşdemir, ve Pendikspor’da kiralık oynayan Oğulcan Çağlayan da katıldı.