Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan depremle ilgili sözler

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları ve destekler sürüyor.

Depremin yaşandığı ilk anda harekete geçen İstanbul kulüplerinden Galatasaray ilk aşamada bölgeye yardım tırları gönderdi. Devamında deprem yaşanan bölgelere çadır ve konteyner kentler kurmaya başlayan sarı – kırmızılılar da tüm sporcular destekte bulundu.

YENİ TRANSFER ZANIOLO DA GELDİ

Galatasaray’ın Roma’dan transfer ettiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo da resmi imzanın ardından Nef Stadyumu’nda oluşturulan yardım merkezine gelerek, depremzedelere gönderilecek olan kolilere yardım etti.

POPESCU’NUN TARİHİ KRAMPONU SATILIYOR

17 Mayıs 2000’de Galatasaray, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İngiliz devi Arsenal’i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek kupayı Türkiye’ye getirmişti. Son penaltıyı atan Gheorghe Popescu’nun bu maçta giydiği kramponlar satılacak ve geliri depremzedelere bağışlanacak.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA

Galatasaray’ın Nef Stadyumu’nda oluşturduğu yardım merkezine gelerek depremzedelere gönderilecek eşyalara yardım eden isimlerde biri de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olmuştu.

Başarılı çalıştırıcı bir Youtube kanalına bağlanarak yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki teknik adam, “Gidip deprem bölgesinde fazlalık yapmayacağımızı bilsek, hepimiz oraya gider orada hayatımızı devam ettiririz” diye konuştu.

‘UZAKTAN AYNI ŞEYLERİ YAŞAMANIZ ZOR’

“Elimizden ne kadar, ne gelecek bilemiyoruz. Orada yemek, yer tüketiyorsunuz. Uzaktan aynı şeyleri yaşamanız zor ama empati yapmaya çalışıyoruz. Bazen göçüğün içindeki oluyorsunuz, bazen ailenizi orada görüyorsunuz. Çok farklı duygular yaşadığınız bir dönem.”

‘FUTBOL ANLAMINI YİTİRMİŞ DURUMDA’

Başarılı antrenör Okan Buruk, “Futbol, anlamını yitirmiş durumda. Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak hepsini bir kenara attık. Hala göçük altından çıkan insanlarımız var. Bu çok önemli. Her kurtarılmada gözyaşlarına boğuluyoruz. İnşallah daha da kurtulanlar devam eder.”