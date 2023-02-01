Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan, Trabzonspor sözleri!

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyepsor’u konuk etti. Aslan taraftarı önünde iki kez geriye düşüp ilk yarısında şoku yaşadığı maçtan 3-2’lik zaferle ayrılmasını bildi. Cim Bom’a zaferi getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi (2) kaydetti. Mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Abdülkerim geçen sezondan bu yana Süper Lig’de en fazla gol (7) atan savunma oyuncusu oldu. Arjantinli süperstar Icardi ise Sarı-Kırmızılı formayla 8 gol, 6 asiste ulaştı.

Rekorlar kırılıyor

Şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam eden Cim Bom resmi maçlarda art arda 14 maçını da kazandı. Böylece Galatasaray 1959’dan bu yana bu seriyi yakalayan ilk takım olarak tarihe geçti. Sarı-Kırmızılılar’ın teknik direktörü Okan Buruk da bu maçla ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti ve bir rekora ortak oldu. Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ın 11 maçlık rekorlarına ortak oldu.

‘İnanılmaz ofansif rakamlar ama…’

Mücadelenin ardından oldukça mutlu olduğu görülen tecrübeli hoca karşılaşmayı değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, “Ümraniyespor bu ligin iyi takımlarından biri. Son sırada olması kimseyi yanıltmasın demiştik. Maçın hikayesinde buna benzer şeyler oldu. Kendi adımıza inanılmaz ofansif rakamlar var ama takım savunmasında çok hata yaptık, net pozisyonlar verdik” dedi.

‘Kazanmamız gerekiyor’

Rekorlar ve şampiyonluk yürüyüşü hakkında da konuşan Buruk, “Bizim tek hedefimiz şampiyonluk! Şampiyonluk yolunda hep kazanmamız gerekiyor. Rekordan çok, şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu rekoru, kenetlenmiş Galatasaray camiası olarak kırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor yorumu

Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçını da değerlendiren Okan Buruk, “Trabzonspor dış sahada zorlanan bir takım. Oyuncuları ve teknik ekibi çok kaliteli. Yenileneceğiz ve dinleneceğiz. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz ama bugünkünden daha iyi olmalıyız” yorumunu yaptı.