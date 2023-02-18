Galatasaray toplandı, rota Antalya!

Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada birkaç antrenman yapan ve sonrasında 5 günlük izne çıkan Galatasaray, dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara kaldığı yerden devam etti.

Günü hafif tempoda geçiren Sarı-Kırmızılılar, bugünden itibaren vites yükseltecek. Kafile pazartesi günü ise Antalya’ya geçerek 1 haftalık kampa girecek. Burada iki hazırlık maçı oynayacak olan Galatasaray, ardından İstanbul’a dönecek.

Ligler başladığında ise normalde ilk maçı Gaziantep’le deplasmanda oynayacak olan Cim Bom, rakibi ligden çekilmek zorunda kaldığından haftayı BAY geçecek. Aslan bu arayı da bir hazırlık maçıyla değerlendirmenin hesapları içinde.

Okan hoca moral verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir konuşma yaparken, “Futbolun anlamını yitirdiği bir dönemdeyiz. Ancak hayat bir şekilde devam ediyor. Futbol insanlarımıza bir nebze olsun moral verecektir. Bizi bekleyen yoğun tempoya hazır olmak zorundayız” dedi.

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