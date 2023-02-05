Galatasaray-Trabzonspor maçı (CANLI TAKİP) GS TS canlı skor

Süper Lig’de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul’da oynanıyor, 11’i ligde 3’ü kupada olmak üzere son 14 resmi maçını kazanan lider Galatasaray, Trabzonspor’u konuk ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, seyircisinin de desteğiyle 3 puanı kapıp seriyi sürdürmek ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak istiyor. Hatayspor mağlubiyeti sonrası evinde Antalyaspor’u 2-0’la geçerek moral depolayan Abdullah Avcı’lı Trabzonspor ise deplasmandaki kötü gidişatını zorlu maçta durdurmanın hesaplarını yapıyor. Son 5 maç deplasmandan sadece 2 puan çıkarabilen Fırtına, 38 puanla 6. basamakta haftaya girdi.

Galatasaray – Trabzonspor maçının VAR hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u konuk ediyor. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler’in yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor. AVAR’da ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy bulunuyor.

Galatasaray-Trabzonspor ilk 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Lahtimi, Gomez

Galatasaray-Trabzonspor maçında hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu’nda karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığının 1 derece, nem oranın ise yüzde 90 civarı olacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray: 59 Trabzonspor: 44

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 134 kez mücadeleetti. SarıKırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Cim Bom’un hedefi 15

Galatasaray’ın, 11’i Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14’e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı. Ligdeki en uzun seri Aslan, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig’de üst üste 12. galibiyetini elde edecek. Sarı-Kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu.

İç sahada büyük avantaj

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 10 maça çıktı, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cim Bom sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadyumu’nda oynadığı son 6 lig maçından da galip ayrıldı.

Icardi & Gomis takımı sırtladı

Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray’da, Icardi ile Gomis 8’er golletakımı sırtlıyor. İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem’in 7, Mertens’in 4, Barış ve Mata’nın 3’er, Oliveira ve Abdulkerim’in 2’şer, Yunus, Rashica, Dubois ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Kalan 4 golü ise Gaziantep’ten Kitsiou, Konyaspor’dan Calvo, Başakşehir’den Ndayishimiye ve Antalyaspor’dan Floranus kendi kalesine attı.

Hâlâ en az gol yiyen

Son Ümraniye maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Galatasaray hâlâ ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Toplamda 16 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 9 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.

3 futbolcu kart sınırında

Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış, Kerem ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda, 24. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Abdullah Avcı’nın kozu Maxi Gomez

15 lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Maxi Gomez, son Antalya mücadelesinde sergilediği futbolla tam not almıştı. Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray deplasmanında da Uruguaylı yıldıza çok güveniyor. Daha önce çıktığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde gol atan Gomez, ilk yarıdaki Galatasaray maçında ise yoktu. 0-0 biten o karşılaşmada forvette Cornelius görev almıştı. Özellikle rakip ceza sahasında Gomez’i daha sık topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, merkezdeki isimlerin ön hatta destek vermesini istedi.

‘1. ve 2. bölgede basit hata istemiyorum’

Akyazı’da çıktığı son 5 maçı gol yemeden kazanan Trabzonspor, deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Üst üste çıktığı 3 dış saha mücadelesini de kaybeden Bordo-Mavililer, büyük hasrete bu akşam son vermek istiyor. Galatasaray derbisine mutlak zafer parolasıyla hazırlanan Karadeniz ekibinde, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcının, “Evimizde nasıl özgüvenli ve enerjik oynuyorsak, aynısını yapmalıyız. Güçlü bir rakiple oynayacağız ancak 90 dakika boyunca plana sadık kalırsak istediğimizi alırız. Özellikle 1. ve 2. bölgede basit hata istemiyorum. Bu takımın gücüne ve potansiyeline çok güveniyorum. Artık kalitenizi gösterin” dediği öğrenildi.

‘Her zaman fırsat gelecek’

Ligde önlerinde daha 15 maç olduğunu vurgulayan Avcı, “Fırsatlar her zaman gelecek. Önemli olan bunları değerlendirmek. Maç maç gideceğiz, kazandıkça yarışta olacağız” ifadelerini kullanırken, derbi planını da belirledi. Abdullah hoca, özellikle savunma arkasına atılacak doğru toplarla tehlike yaratmayı hedefliyor, başarılı çalıştırıcı, duran toplara da büyük önem veriyor.

İki farklı Trabzonspor!

Taraftarı önünde çıktığı son 36 lig maçını kaybetmeyen ve inanılmaz bir seri yakalayan Trabzonspor, aynı zamanda Akyazı’daki son 5 lig maçını gol yemeden kazandı. Deplasmanda ise son 5 karşılaşmada sadece 2 puan toplandı. Üst üste 3 dış saha mücadelesini kaybeden Fırtına, bu periyotta toplam 11 gol yedi.

2.500 taraftar statta

Bordo-Mavili futbolseverler, Nef Stadı’nda takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü için satışa sunulan 2523 biletin tamamı alıcı buldu. Trabzonlu taraftarlar, derbiye siyah giyinerek gitti. Fırtına, geçtiğimiz sezon Aslantepe’deki maçı müthiş bir geri dönüşle 2-1 kazanmış ve şampiyonluk ateşini yakmıştı.