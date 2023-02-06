Galatasaray – Trabzonspor maçı sonrası övgü dolu sözler: Hakkıyla lider

Galatasaray istedi

Trabzonspor’da ise Bakasetas, Ömür ve Siopis’e iyi oyunda eşlik eden olmadı. Skor dengede olmasına rağmen iki teknik direktör de devre arası hamle yaptılar. Bu hamlelerden karşılık alan Yunus’un yaptırdığı penaltı ve İcardi golü ile Okan Buruk oldu. Trabzonspor bu gole tepki verebilmek için Bakasetas’a eşlik edecek bir oyuncu arasa da özellikle de Trezequet ve Gomez hiç oralı olmadı. Son bölümde Uğurcan’ın özellikle Mertens pozisyonundaki kurtarışı takımının maçtan kopmasını engellerken, Abdullah Avcı, Yusuf ve Bartra ile bir hamle daha yaptı. Ancak Trabzonspor için bu hamleler de karşılığını bulmayınca son bir ümitle Umut Bozok ile çift santrfora bile döndü ama olmadı. Galatasaray kontrollü oynamasına rağmen gole yakın taraftı. Galibiyeti çok daha fazla istedi ve almayı başardı.