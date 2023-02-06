Galatasaray – Trabzonspor maçı sonrası övgü dolu sözler: Hakkıyla lider

Süper Lig’de 23. haftanın en kritik maçı Nef Stadı’nda oynandı, Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Henüz 12. saniyede Maxi Gomez’in golüne engel olamayan Okan Buruk’lu Cim Bom, 18. dakikada Dries Mertens’le eşitliği yakaladı, 53. dakikada Mauro Icardi’nin penaltı golüyle sonuca gitti. 12’si ligde 3’ü kupada olmak üzere son 15 resmi maçını kazanan Sarı Kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9’a çıkarırken Abdullah Avcı’lı Trabzonspor, üst üste 4. deplasman mağlubiyetini aldı.
Bu zorlu mücadeleyi Fanatik yazarları değerlendirdi ve maça dair önemli detaylara değindiler. İşte onları sizler için derledik…
GALATASARAY DOMİNE ETTİ (METİN KARABAŞ)
İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişiklikleri ile başladı. Galatasaray bu devrede de oyunun kontrolünü bırakmadı. Yunus’un ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. 53’te Icardi topu ağlara gönderdi: 2-1. Trabzonspor geriye düştükten sonra daha fazla golü düşünse de ileride çoğalmakta zorlandı. Galatasaray ise hızlı ataklarla rakip kalede pozisyon aradı. 66’ta Mertens ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı,Uğurcan son anda kornere tokatladı. 70’ten sonra Galatasaray baskısını iyice artırdı. İlk dakikada yediği golün ardından oyuna ağırlığını koyan ve rakibine pozisyon vermeyen Aslan sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. Zorlu hava koşullarına ve maça yenik başlamasına karşın skoru lehine çevirmeyi başaran Okan Buruk ve öğrencileri üç puandan fazlasını kazandı.
OYUN ADİL DEĞİLDİ (UMUT EKEN)
Trabzonspor adına mucizevi bir senaryoydu. Abdullah Avcı’nın geçmiş yıllardaki “At ve tut” felsefesi için rüya gibi bir başlangıçtı. Üstelik 12. saniyede. Teknik adamlık kariyerini, oyunu tutup, kendi deyimiyle ‘geçiş oyunu’ üzerine kuran bir hoca için daha iyi senaryo olamazdı. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Tarihi şampiyonluk sonrası oyunu, kadroyu, felsefesini değiştirmeye çalışan Avcı, yapmak istediğinden pişman olmalı. Zira, final haftalarının üstesinden gelemediği kariyerinin zirvesinde sezon başından bu yana değişimi idare edemiyor. Çok sebep var, onlar ayrı yazı konusu.
Okan Buruk’a 3 yerli zorunluluğuna rağmen önemli bir konfor sağlayan isim ise Mauro Icardi. Seferoviç’le başlayıp, kısmen Gomis’le devam ettiği sezonda Icardi’ye sahip olmanın lüksünü yaşıyor. Teknik ve mental anlamda ekstra bir güce sahip. Saha dışına rağmen üstelik! Icardi, sahaya ayak bastığı günden bu yana tüm atmosferi değiştiren bir marka oldu. Doğrusu zaten öyleydi. Hareketsiz ama soğukkanlı ve iş bitirici. Gol atmasa dahi. Mertens’i kenarda tutup; Kerem, Barış, Rashica, Yunus’u örgütleyen bir merkez o. Kariyerlerinin başındaki bu oyuncu grubu için bir lütuf.
Mourinho’nun teknik adamlık kariyerinin en iyi santrforu Drogba’dan bu anlamda daha öne çıkan meziyetlere sahip. Çok şey söylenebilir muhtemelen ama en doğrusu, ‘denge bozucu’ olması. Icardi’nin sahada olduğu hiçbir oyun adil değil!
BRAVO GALATASARAY… (CEM DİZDAR)
Ne Beckenbauer Muslera gibi, ne de Messi Torreira gibi aşırı güven kaynaklı, ince işlere girişmezdi. Güney Amerikalılar’ın arasına topalının dahi dünyayı 7 kere dolaştığı alemde bir de Trabzonlu girdi işe, asistiyle 12. saniyede 1 Uruguaylı attı, 2 Uruguaylı da baktı: 0-1. Şok gol Trabzon’a pozitif enerji sağlasa da, Galatasaray umulan düzeyde negatif etkilenmedi. Planlı programlı düzeyli futbol gösterisi karşılıklı devam ederken 18’de Kerem aklı, İcardi mühendisliği ve Mertens ustalığı 1-1 beraberliği sağladı. Abdullah Avcı oyun disiplini, dar alanda çoğalma, hücumcu rakip beklerin önüne baraj, dalgakıran gibi önlemler alma, doğru hamleler konusunda mükemmel mimari hazırlamış. Siopis ve Bakasetas çok çalıştı, yoğun emek harcadı. Karşılıklı özveri, ciddiyet, azim, gayret devreyi beraberlikle kapattı.
Her şey güzeldi
Okan Buruk dar alanda kısa paslar üretip, çalım atacak Yunus’u oyuna kattı ve meyvesini de aldı. Trezequet taktı penaltı. Bir başka Güney Amerikalı İcardi 2-1’i sağladı. Uğurhan ve Muslera sakatlanma pahasına mükemmel kurtarışlar yaptı. Mertens çıkınca ev sahibinde topu tutacak adam kalmadı ve çok atak yemek zorunda kaldı. Futbol gecesinde herşey gibi galibiyet de güzeldi tabii. Bravo Galatasaray…
FIRSATI KULLANAMADILAR (ERMAN ÖZGÜR)
Trabzonspor kendisi için nimet denebilecek şekilde daha ilk dakikada bulduğu gol ile başladı maça. Ömür’ün çabukluğu ile Torreira hatasında Gomez’e golü attırması oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen Trabzonspor için oyunun daha geniş alanda oynanması demekti. Ancak Trabzonspor bu avantajı 18dakika kullanabildi. Galatasaray’ın en önemli silahı İcardi servisi yaptı ve Mertens skoru eşitledi. AbdullahAvcı’nın sağ kenarda Larsen-Lahtimi ikilisi çok zaaflı olunca Galatasaray, Dubois ile zaman zaman etkili oldu. Oliveira, Barış Alper ve Dubois pozisyonları Galatasaray için kaçan fırsatlar oldu.
Galatasaray istedi
Trabzonspor’da ise Bakasetas, Ömür ve Siopis’e iyi oyunda eşlik eden olmadı. Skor dengede olmasına rağmen iki teknik direktör de devre arası hamle yaptılar. Bu hamlelerden karşılık alan Yunus’un yaptırdığı penaltı ve İcardi golü ile Okan Buruk oldu. Trabzonspor bu gole tepki verebilmek için Bakasetas’a eşlik edecek bir oyuncu arasa da özellikle de Trezequet ve Gomez hiç oralı olmadı. Son bölümde Uğurcan’ın özellikle Mertens pozisyonundaki kurtarışı takımının maçtan kopmasını engellerken, Abdullah Avcı, Yusuf ve Bartra ile bir hamle daha yaptı. Ancak Trabzonspor için bu hamleler de karşılığını bulmayınca son bir ümitle Umut Bozok ile çift santrfora bile döndü ama olmadı. Galatasaray kontrollü oynamasına rağmen gole yakın taraftı. Galibiyeti çok daha fazla istedi ve almayı başardı.
KONTROLÜ HİÇ BIRAKMADI (DENİZ ÇOBAN)
Halil Umut Meler 90 dakika boyunca tutarlı bir maç yönetti. Çaldığı çalmadığı düdükler, gösterdiği göstermediği kartlarla oyuncuların güvenini kazandı. Maç boyu oyunun kontrolü elindeydi. Maçın 19. dakikasında Gomez’in Nelsson’a faulünden hemen sonra gerginlikte çıkarttığı iki sarı kart, oyunculara ‘ben buradayım’ mesajıydı ve maçı eline almasını sağladı.
47. dakikada kaleci Uğurcan ile Abdulkerim’in mücadelesinde iki oyuncu da sakatlandı. Burada bir çarpışma vardı ve iki oyuncu da birbirine zarar vermemek adına azami özen göstermişlerdi. 48. dakikada Gbamin’in koluna temas eden topta hakemin devam kararı doğruydu. Oyuncunun kolları doğal konumdaydı. 51. dakikada Trezeguet, Yunus’un ayağına kontrolsüz şekilde basıyor. Hakem burada doğru bir penaltı ve beraberinde Trezeguet’e doğru bir sarı kart çıkarttı. 69. dakikada Trezeguet’in Boey’e faulünde ikinci sarı kart beklentileri oldu ama bu pozisyonda ikinci sarı kart gerekmezdi.
HAKKIYLA LİDER (TUNÇ KAYACI)
Geçen sezon 90’da Taylan’ın yaptığı geri pası dün gece Torreira 15. saniye de yaptı ve Trabzonspor maça 1-0 galip başladı. Ancak Galatasaray önce oyunda dengeyi kurdu ve ardından Mertens ile şık bir golle beraberliği yakaladı. İlk yarıda Trabzonspor öne geçmenin avantajını kullanamadı ve rakibinin oyunu domine etmesine engel olamadı. Trabzonspor kanatlardan gelen Galatasaray hücumlarına karşı iyi savundu ancak orta alan hakimiyeti bir türlü ele geçiremedi. İkinci yarıya Okan Buruk, Berkan ve Yunus’la başladı. Bir anlamda Buruk ilk yarıda çok koşmalarına rağmen verimlilikleri düşük iki isim Toreira ile Barış Alper’den memnun olmadığını gösterdi bu değişiklikle. Baskı futbolu Yunus’un düşürülmesiyle penaltıyı getirdi ve İcardi nefis bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.
Herkes mücadele ediyor
Hep söyleriz generallerin yanında askerler de olacak bir takımda, Sarı-Kırmızılı ekipte generallerde yani yıldızlar da askerler gibi mücadele ediyor. Bunun en güzel örneği Muslera’nın sakatlanıp, çıktığı pozisyonda hava topunu uzaklaştıran isim İcardi’nin olmasıydı. Skora bakmaksızın 90 dakikayı analiz yaparsak Galatasaray dün gece liderlik koltuğunda hakkıyla oturduğunu oynadığı pozitif futbolla gösterdi. Trabzonspor İçin daha önce kaybettiği deplasman maçlarına göre daha dirençliydi oyuna skor üstünlüğüyle başlamasına rağmen moral üstünlüğü ele alamadı futbol olarak diyebiliriz.
İŞİN SIRRI DENGEDE (CEM DİZDAR)
Açılışa gol yiyerek başlayan Galatasaray, ilk devre maçın hakimi göründü. Gol dışında yapabilecekleri iki, üç pozisyon buldularsa da daha fazlası Siopis enerjisine takıldı. İkinci devreye ceza sahası kenar ve içinde hareketli olabilecek Yunus Akgün’ü oyuna atan Okan Buruk, bu kararını bir penaltıyla ödüllendirdi.Çünkü oyun Trezequet’yi sürekli geri koşmaya zorluyordu ve o da ‘’yüksek tansiyon’’ halindeyken fark edemediği bir penaltıya sebebiyet verdi. Maç boyu takım dengesini koruyan ev sahibi hem hücum edip hem alanını doğru savundu. Maçın başındaki baskı dışında Trabzonspor’un olgun hücum örgütlemesine ya da ‘’kapıp kaçması’’na dair tüm önlemleri alan Galatasaray, tersine hücuma hem olgun hem de sayısal olarak fazla çıkan taraftı.
3. parametreyi unutmayalım
‘’Hakem niyeti’’ tartışmaktan kafasını kaldıramayan ‘’Süper Lig’’de Galatasaray oyun olarak mevcutların en iyisi. Kimi bunu teknik adama, çoğu transferlere; dolayısıyla yüksek profilli futbolculara bağlıyor. İkisi de doğru kuşkusuz ama üçüncü parametre olan ‘’ligin cılızlığı’’ ve rakiplerin güçsüzlüğünü de ihmal etmemek gerek. Geçen sezonun şampiyonunun tüm gol ihtimallerini maçın sonuna ‘’saklamış’’ olması fena olmayan bir gösterge sayılabilir mi sizce? Neresinden baksanız liderliğin tarzına uygun bir oyun oynadı Galatasaray. Kazandı… Bunu da epeydir oynadığı dengeli oyuna borçlu kanımca.