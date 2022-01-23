Galatasaray-Trabzonspor maçında penaltı tartışması

Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanan derbi maçının ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı.

Sozcu.com.tr

Süper Lig’in 23. haftasında lider Trabzonspor’u ağırlayan Galatasaray, maçın başında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi.

14. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Topa hareketlenen Emre Kılınç, Anthony Nwakaeme’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Top oyundan çıktıktan sonra Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazda bulunurken, sağlık ekipleri sakatlık geçiren Emre Kılınç’ı tedavi etmek için oyun alanına döndü.

VAR’dan pozisyonun izlenmesini bekleyen hakem Atilla Karaoğlan, herhangi bir faul olmadığını işaret etti ve pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

16 DAKİKA SONRA BU KEZ PENALTI

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise, hakem Atilla Karaoğlan bu kez penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray atağında topla birlikte ceza sahası içine girmek isteyen Kerem Aktürkoğlu, Denswsill’in ayağına basmasıyla yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi ve Denswill’i sarı kartla cezalandırdı. Topun başına geçen Cicaldau penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

Sosyal medyada penaltı verilmeyen pozisyonla ilgili şu yorumlar yapıldı:

Şimdi mesela hepimiz görüyoruz degil mi yavas cekimde. Nwakaeme net bir şekilde Emre’nin ayağına basıyor. Buna penalti degil diyen VAR mı bilemem? Herkesin gözü önünde oluyor…. — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) January 23, 2022

Tüm Galatasaraylılar ve futbolseverlerden ricam. Lütfen bu adaletsizliği, utanmazlığı olabildiğince her yerde paylaşın. Şu pozisyonda ne hakem penaltı verdi ne de var tepkilere rağmen müdahale etmedi. Yine Galatasaray’ın bir penaltısı çalındı. pic.twitter.com/IXB1LSJ0X0 — KupaEfendisi (@siegergeist) January 23, 2022

Nwakaeme’nin sol ayağa bir basması var, Kılınç’ın önüne alışında el yoksa penaltı. — Oğulcan Akçe (@ogulcan_akce) January 23, 2022

Yeter artık yeter Galatasaray’a penaltı vermek için ceza alanında adam mı ölmesi gerek. Ayağına basıyor, yazıklar olsun sizin düzeninize @TFF_Org — Murat Bereket (@murat_bereket) January 23, 2022