Galatasaray – Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! O pozisyonda penaltı var mı, devam kararı doğru mu?

5. dakikada Sacha Boey’nin Trezeguet’ye bir müdahalesi var mı, devam kararı var mı?

Seçim Demirel: Boey, rakibini tutuyor fakat bu tutma, uzun sürmüyor. Pozisyonun oluşum yerine baktığımızda da umut vadeden bir atak yok. Sarı kart gerekmez ama bir faul kararı daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Sarı kartlık bir durum yok ama bir faul olduğu muhakkak.

Bülent Yıldırım: Umut vadeden bir durum olmadığı için karta gerek yok ancak ben de bir faulün kaçırıldığı fikrindeyim.