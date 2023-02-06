Galatasaray – Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! O pozisyonda penaltı var mı, devam kararı doğru mu?

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Oyun içinde dönem dönem zorlu hava şartlarının ortaya çıktığı karşılaşmada hakem Halil Umut Meler ve ekibini zorlayabilecek anlar oldu.
GALATASARAY’DAN ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar Süper Lig’de 12, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte uzun galibiyet serisini geliştirdi.
MAXI GOMEZ’DEN SÜPER LİG TARİHİNİN EN HIZLI 3. GOLÜ
Karşılaşmada ligin en hızlı gollerinden biri kaydedildi. Müsabakanın 13. saniyesinde Galatasaraylı futbolcuların hatasında topu kapan bordo-mavililerde Maxi Gomez ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gomez böylece lig tarihindeki en hızlı 3. golü atan isim oldu.
Süper Lig tarihinde en erken golü 2021-2022 sezonunun 6. haftasında 22 Eylül 2021 tarihinde oynanan Gaziantep FK – Medipol Başakşehir maçında kaydedildi. Müsabakanın 10. saniyesinde Gaziantep FK’lı futbolcu Muhammet Demir attı.
2008-2009 sezonunun 13. haftasında 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehirspor ile Denizlispor arasındaki mücadelede de 12. saniyede Denizlisporlu futbolcu Darryl Bevon Roberts rakip fileleri havalandırmıştı.
ICARDI GOL SAYISINI 9’A ÇIKARDI
Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların galibiyet golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 53. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1’e getirdi. Yıldız futbolcu, Dries Mertens’in golünde de pası veren isim oldu.
29 yaşındaki futbolcu böylece hepsi Süper Lig’de olmak üzere bu sezonki gol sayısını 9’a çıkardı.
Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.
MUSLERA SAKATLANDI
Galatasaray’da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.
Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde kaleci Fernando Muslera’dan seken topu Marc Bartra kale önünde tamamlamak istedi. Bu pozisyon sonrasında Muslera sakatlık yaşadı.
Maça devam edemeyen deneyimli kaleci, sedye ile soyunma odasına götürüldü. Bu sırada sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera’ya tezahüratlarıyla destek oldu.
Fernando Muslera’nın yerine kaleye Okan Kocuk geçti.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Galatasaray – Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Lale Orta’nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine geçişi sonrası FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel’in katılımıyla yazarımız Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın da yorumladığı Galatasaray – Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonları…
5. dakikada Sacha Boey’nin Trezeguet’ye bir müdahalesi var mı, devam kararı var mı?
Seçim Demirel: Boey, rakibini tutuyor fakat bu tutma, uzun sürmüyor. Pozisyonun oluşum yerine baktığımızda da umut vadeden bir atak yok. Sarı kart gerekmez ama bir faul kararı daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Sarı kartlık bir durum yok ama bir faul olduğu muhakkak.
Bülent Yıldırım: Umut vadeden bir durum olmadığı için karta gerek yok ancak ben de bir faulün kaçırıldığı fikrindeyim.
8. dakikada Dries Mertens’in Manolis Siopis’e müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Bu açıdan gördükten sonra devam kararı dememiz doğru değil. Klasik bir sarı kart. Hakem için de şanssız bir nokta. Hem dördüncü hakem hem de hakem kapalı pozisyonda. Şanssız bir an. Gol olsaydı VAR, %100 devam ederdi. Benim açımdan net bir faul ve sarı kart.
Seçim Demirel: Hem hakemin hem de yardımcı hakemin görebileceği bir pozisyon değil. El yüze geliyor. Bence de bir sarı kart olması gerekiyordu.
Bülent Yıldırım: İki oyuncu yan yanayken sıkışık bir alanda meydana geliyor. Dizle bir temas olmasa da elle müdahalesi net bir kontrolsüz faul. Kaçmış bir sarı kart.
19. dakikada Victor Nelsson ve Maxi Gomez arasındaki pozisyon sonrasında yaşanan tartışmada Nelsson ve Eren Elmalı’ya çıkan sarı kartlar doğru mu?
Seçim Demirel: Nelsson’a rakibi bir faul yapıyor. Burada açık bir faul var. Nelsson, bu faule sinirlenip sportmenliğe aykırı bir davranışta bulunuyor rakibine karşı. Bunu gören Trabzonsporlu oyuncu da gelip rakibini itiyor. Kısacası çıkan iki sarı kart da doğru.
Deniz Çoban: Şu çok sıradan bir pozisyon gibi gözüküyor ama asla değil. Bu dakika geldi ve Halil Umut Meler, ‘Arkadaşlar bir dakika, burada ben varım ve öyle kafanıza göre takılamazsanız’ dedi. Cezasını tak tak verdi ve maçı burada avucuna aldı. Oyuncular ayaklarını ona göre denk alıyorlar. Benim için çok değerli bir an ve bana göre maçın kurtarıldığı dakika. Tebrik ediyorum bu kararlarından dolayı.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda kontrolü eline aldı ve iyi bir ekip işbirliği yaptı. Tak bu esnada koydu limiti ve oyunu kontrolüne aldı.
23. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın Trezeguet’ye faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Barış Alper’in şanslı olduğu bir an bence. Bir defa kontrolsüz gittiği kesin. Üstteki ayak temas etse direkt kırmızı kart olur. Kontrolsüz kalmış ve arkadan gelen ayak da süpürüyor. Net, tartışmasız bir sarı kart.
Seçim Demirel: Kramponlarının vidalarını göstererek rakibine doğru gidiyor. Öyle bir temas olsa rakibin sağlığını tehlikeye atar, ciddi anlamda sorun çıkar. Net bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kartta şüphe yok. Barış Alper’e tavsiyemiz, asla bir rakibine böyle girmesin. O ayak bir gün denk gelir ve kırmızı kart ile oyun dışı kalabilir.
42. dakikada Stefano Denswil’in Leo Dubois’ya bir müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Herhangi bir ihlal görmüyorum. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Penaltı için iki şart lazım. Bir, ihlal ceza sahası içinde olacak; iki, top oyunda olacak. Burada top, muhtemelen oyun dışında gibi görüyorum. Burada ihlal var mı derseniz çok tartışılır. Çok mikro cerrahi incelemeyle acaba temas edip oyuncuyu etkiledi mi deriz ama benim açımdan burada bir ihlal varsa bile top, oyun alanının dışında. Penaltı ile değerlendirilebilecek bir ihlal değil. Belki dikkatsiz diyebileceğimiz bir hareket var ama o da hakemin takdir alanı içerisinde bir pozisyon.
Bülent Yıldırım: Denswil, tamamen topun önüne atlıyor. Dubois, topa vurduktan sonra kendi ayağı geliyor. Bence hiçbir şey yok. Bence devam kararında herhangi bir şüphe yok.
45+2. dakikadaki Abdülkerim Bardakcı ile Uğurcan Çakır arasındaki Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda hücum faul kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Dikkatle takip ettiğimizde ortak topa ilk Abdülkerim’in temas ettiğini görüyoruz. Geç kalarak rakibinin topa önce dokunduğunu hissettiği anda kaleci, rakibine en az zararı vermek için küçülebildiği kadar küçülüyor. Bence burada ne Abdülkerim, Uğurcan’a faul yapıyor ne de Uğurcan, Abdülkerim’e faul yapıyor. Bir çarpışma var. İki oyuncu sakatlandığı için hakem, oyunu durdurmak istiyor. Oyunu durdururken de kalecinin lehine faul çalıyor. Düdüğünü çalıp sakatlık için oyunu durdursa yine hakem atışıyla oyun başlayacak ve çok bir değişiklik olmayacak.
Seçim Demirel: Hakem için de pozisyonu süzmek kolay değil. Önünde birçok oyuncu var ama Deniz Hocama katılıyorum. Kaleci; mümkün olduğu kadar küçülmeye, zarar vermemeye çalışıyorum. Halil Hocanın kaleciye faulle oyunu başlatmasının daha iyi, daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Sizlerle hemfikirim. Vuruş sonrasında futbol içerisinde bir çarpışma. Bu tarz çarpışmalarda oyuncu sağlığı için çok değerli olduğu için hakem bir düdük tercihi yapıyor. Sırf oyunu kontrol etmek için… Burada özünde bir ihlal yok ancak çarpışma şekli açısından defans lehine bir faul çalması kabul edilebilir. Bence de doğru karar.
Deniz Çoban: Kramponun vidasının yönü rakibinin karnına doğru geldiğinde ayağının gerginliğini attırmak için bile ittirseydi büyük tehlikeydi. Ayağını kendine doğru çekiyor. Olabildiğinde kontrollü davranıyor kaleci burada. Hücum oyuncusunun da yaptığı bir ihlal yok.
48. dakikada Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda Jean-Philippe Gbamin’in elle oynaması var mı, devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Bu pozisyona baktığımızda mavili oyuncunun kolunun kapalı olduğunu görüyoruz. Kol, kesinlikle topa doğru gitmiyor. Devam kararı, kesinlikle doğru.
Deniz Çoban: Oyuncu, burada topa yükselirken öndeki oyuncular vurabilecek mi vuramayacak mı onun hazırlığı yok. Öndeki oyuncular ıskalandığı anda 1 metre mesafeden top gelip eline düşüyor. Elini kaçıracak kadar da vakti yok. Zaten oyuncunun gayreti topa kafayla vurmak. Asla elle oynamak gibi bir niyeti yok. Eli de doğal konumda. Yükselirken ancak bu olur. Oyuncu elini arkaya bağlayarak yükselemez. Her yönüyle ‘penaltı nasıl olmaz’a güzel bir örnek.
Bülent Yıldırım: Öndeki Denswil & Abdülkerim eşleşmesinden o topun sekip sekmeyeceği, gelip gelmeyeceği belli değil. Gbamin tam küçüldüğü esnada bu top, onun eline geliyor. Bence de devam kararı doğru.
51. dakikada Yunus Akgün’ün Trezeguet’nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Halil Umut Meler maç yönetirken video masasında oturan hakemler de şanslı. Neredeyse hiç eleştiri almıyorlar çünkü hakem, sahada işi bitiriyor ve onlara kalmıyor. Biz, VAR sistemi çıktıktan sonra her şeyi VAR’dan beklemeye başladık. Halil Umut Meler de öyle maçlar yönetiyor ki Video Yardımcı Hakem’i tartıştırmıyor. Net bir penaltı. Atlamıyor, VAR’a bırakmıyor. Kendi kararını veriyor. Tebrik ederim.
Deniz Çoban: Penaltı atılırken dikkatimi çekti. Halil Umut Meler’in duruşu gibi bir duruşu ilk kez gördüm. Çok sağlıklı gibi gelmedi bana. Ceza sahasına girenlerin ihlal yapıp yapmadığına bakarken arka tarafta olabilecek daha önemli ihlallere gözünün ucuyla bakıyor. Ceza sahası dışındakilerin ihlallerini zaten Video Hakem çözecek. Bence bu duruşu Şampiyonlar Ligi maçında yapmaz Halil Umut Meler.
Seçim Demirel: Ben de kendisini kutluyorum. İstanbul’da hava şartları çok kötüydü. Ona rağmen bu basmayı görmüş olması, VAR’dan destek almadan penaltıyı çalması takdir edilesi oldu. Ayağa basma zaten sarı kart ve doğruydu. Duruş şekline pek sahalarda alışık değiliz. Kontrol etmeye çalışır gibi, elleriyle de ‘girmeyin’ der gibi. Bana da ilginç geldi öyle bir beden dili kullanması.
Bülent Yıldırım: Penaltı, sarı kartta hiçbir sorun yok. Orada tek sorun, Trezeguet’nin ayağa basmasına rağmen nasıl hiçbir şey yapmadım der gibi itiraz etmesiydi. Kural kitabında böyle bir duruş şekli yok. Çok eleştiriye ve kargaşaya sebep olur. Arkasını dönmemesini tavsiye ederim. Yan, geniş açıyla bakabileceği pozisyon daha iyidir. Halil Umut Meler, bunu mutlaka danışsın. Sıkıntı olur. Kendisine ben yakıştıramadım.
69. dakikada Trezeguet’nin Sacha Boey’ye faulünde ikinci sarı kart gerekir mi?
Seçim Demirel: Ben, bu pozisyonu gördüğümde çok net, tartışmasız bir sarı kart diyemiyorum. Sadece öndeki oyuncunun hareketlerini kısıtlayan, dikkatsiz davranan bir oyuncu görüyorum. Sarı karttan bahsedilemez.
Deniz Çoban: Bana bir şey bırakmadı Seçim Hocam. Dikkatsiz hareket bu, kontrolsüz hareket değil.
Bülent Yıldırım: Bence faulün olup olmadığı bile tartışılır. Faulün kendisi bile çok ince. İkinci sarı kart olmaz.
74. dakikada Vitor Hugo’nun Dries Mertens’e faulünde sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Faul de tartışılır. Hakem böyle takdir etmiş. Kritik bir nokta. İtirazım yok ama sarı kart olmaz.
Seçim Demirel: Ben de faul olduğunu bile düşünmüyorum. Mavili oyuncu topla oynamak istiyor, ayağını topa doğru uzatırken arkadan gelen Galatasaraylı oyuncuyla bir temas gerçekleşiyor. Devam kararı doğru olurdu.
Bülent Yıldırım: Sarı kart asla olmaz. Adım uzanırken sağ ayağının ilk başta belli belirsiz bir teması var. Mertens, o kadar ilginç şekilde basıp düşüyor ki o ilk sıyrık temas hiç olmasa ben burada Mertens aldatma yapıyor diyeceğim. Kart gerekmez, faul yeterli.
76. dakikada Marc Bartra’nın pozisyonda bir elle oynaması var mı?
Seçim Demirel: Burada, herhangi bir elle oynama görmüyorum. Kolun üst sınırı olarak koltukaltı hizası alınıyor. Bir elle oynamadan söz edemeyiz.
Deniz Çoban: Oyuncu zaten topun eliyle temasını engellemeye çalışıyor. Kaçırıyor kolunu. Dokunduğu yerin ihlal noktası olup olmadığı da tartışılır. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Elle oynama yok. Burada Bartra kaçınırken cezalandırılmayacak bölgeye gelen bir top teması söz konusu.
77. dakikada Jean-Philippe Gbamin’e gösterilen sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Burada sarı-kırmızılı oyuncunun abarttığını düşünüyorum. Eli gelmiyor. Sağ kolunun gelmediği kesin. Solun gelip gelmediğini göremiyoruz. Hakem en iyi yerden bakıyor. O nedenle hakemi destekliyorum.
Seçim Demirel: Zor bir pozisyon. Burada en zorlu kararı hakem veriyor. Elin yüze geldiğine göre net bir açıyı ben de göremiyorum.
Bülent Yıldırım: Hakem o kadar mükemmel bir yerde ki ben de ispat edemiyorum. Hakeme saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok.
90+5. dakikada Stefano Denswil’in Mauro Icardi’ye müdahalesi var mı, penaltı gerekir mi?
Seçim Demirel: Mavili oyuncu kayarak aslında topla oynamak istiyor. Kaydıktan sonra diziyle de o aksiyonu devam ettiriyor. Icardi’ye çarpıyor diye düşünüyorum. Pozisyonda bir penaltı olduğunu düşünmüyorum, oyunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Deniz Çoban: Kayan oyuncu, vurulan topu bloklamayı başarıyor. Top gitmiş çok uzak bir yere, oyuncunun bir sonraki yapacağı hamlenin ona sağlayacağı avantaj yok. Burada penaltı olmaz. Oyuncu kaymış ve amacını gerçekleştirmiş.
Bülent Yıldırım: Denswil, yan dönüyor. Kontrolsüz gelmiyor. Top için ivmeleniyor yağıştan dolayı da o fren balatası biraz geç durur. Tamamen top mücadelesi. Dolayısıyla ben de sizlerle hemfikirim. Burada bir penaltı yok.