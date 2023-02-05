Galatasaray transfer formülünü buldu! Yıldız oyuncu…

Galatasaray’da hücum hattı için düşünülen alternatiflerden biri de Musa Barrow’du. İtalyan medyasına göre Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmış ve Bologna ile pazarlık halindeydi. Hatta son olarak aradaki kiralama ücreti ve zorunlu satın alma maddesinde birer milyon Euro’luk bir fark kalmıştı. Ancak Çizme’den gelen son haberler, Bologna’nın teknik heyeti ile yönetimi arasında yaşanan problemi ortaya çıkardı. Takımın hocası Thiago Motta, ara transfer döneminin son günlerinde bekledikleri takviyenin gerçekleşmediğini belirterek, “Barrow’un Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyecek, takımda kalacak. En azından sezon sonuna kadar” dedi

Hayal kırıklığı yaşadı

Kulüple pazarlık halindeyken, teknik direktörden gelen bu son açıklama, Galatasaray’ın geri adım atmasına yol açtı. Sarı-Kırmızılılar, “Oyuncu bize şimdi lazım, sezon sonu başka alternatifler bulabiliriz” diyerek görüşmelerden çekildi. Barrow’un da transfer gerçekleşmediği için büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor.

Şimdilik sıcak bakmıyorlar

Galatasaray’dan Naby Keita sürprizi… Son günlerde tamamen hücum hattına takviye çalışmalarına yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar, bu kez rotayı orta saha transferine çevirdi. Üstelik gündemdeki isim bir dünya yıldızı… İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray ile Liverpool’un orta sahası Naby Keita arasında görüşmeler başladı. Cim Bom, 27 yaşındaki Gineli futbolcuyu birkaç gün içinde renklerine bağlamayı hedefliyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan, bu dönemde ayrılık kararı alan Keita’nın, son haftalarda yeniden forma bulduğu, zor günler yaşayan Liverpool’un oyuncuyu göndermeye şimdilik sıcak bakmadığı belirtildi.

Planı oyuncuya anlattılar

Galatasaray Yönetimi ise Liverpool’un transfere şimdi izin vermemesi halinde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Naby Keita’yı, yaz döneminde bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamanın hesapları içinde. Tecrübeli futbolcuyla bu plan doğrultusunda da bir görüşme yapıldığı ifade ediliyor. İngiliz medyasına göre son yıllarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı Liverpool, Keita ile yeni sözleşme imzalamayacak. Ancak kadroda yaşanan alternatif sıkıntıları sebebiyle Gineli oyuncunun sezon bitene kadar takımda tutulması düşünülüyor. Sarı-Kırmızılılar, Liverpool’la bir kez daha temas kurmaya hazırlanıyor.