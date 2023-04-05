Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş da istiyordu! Orta saha için güçlü aday

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor. Josef de Souza’nın ayrılması, Atiba’nın sezon sonunda emekli olma durumu, Kerem Atakan Kesgin ve Necip Uysal’ın forma yarışı içinde olmaması gibi etkenleri göz önünde bulunduran yönetim, orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.