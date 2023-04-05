Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş da istiyordu! Orta saha için güçlü aday

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının büyük favorisi Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını planlıyor.
Süper Lig’de emin adımlarla zirveye yürüyen Sarı-Kırmızılı ekip gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için de tam gaz çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı Kırmızılılar, güçlü bir ekip kurmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.
Yıldız futbolcuları kadrosunda barındıran Galatasaray yeni yıldız isimlerle daha güçlü bir kadro kurarak Şampiyonlar Ligi’nde ses getirmek istiyor. Erden Timur ve Başkan Dursun Özbek yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip scout raporlarından gelen raporları detaylı bir şekilde izleyerek yeni transferleri şimdiden belirliyor.
Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansla İtalyan takımlarının dikkatini çeken Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın harekete geçen Sarı Kırmızılılar, kiralık olarak Chelsea’de forma giyen ve bonservisi Juventus’ta bulunan 26 yaşındaki İsviçreli orta saha Denis Zakaria’yı gündemine aldı.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Bu sezon Maviler’de 10 maça çıkan yıldız orta sahanın, sezon sonunda Juve’ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray’ın da transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim için kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi.
Juventus teknik direktörü Allegri’nin de Zakaria’yı kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Zakaria’nın Juventus’la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
TORREIRA’NIN DURUMUNA GÖRE ŞEKİLLENECEK
Galatasaray’ın gündemindeki Denis Zakaria 47 kez İsviçre Milli Takımı formasını giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu ön liberonun dışında ihtiyaç duyulması halinde merkez orta saha ve stoperde de görev yapabiliyor. Galatasaray’ın bu transferdeki tasarrufu Torreira’nın durumuna göre şekillenecek.
Bu sezon Chelsea’de 10 maça çıkabilen Denis Zakaria bu karşılaşmalarda 1 gol sevinci yaşadı. Zakaria’nın sezon sonu Juventus’a dönmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor. Josef de Souza’nın ayrılması, Atiba’nın sezon sonunda emekli olma durumu, Kerem Atakan Kesgin ve Necip Uysal’ın forma yarışı içinde olmaması gibi etkenleri göz önünde bulunduran yönetim, orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan’a ek olarak bu bölgeye yeni bir ön libero kazandırmaya karar veren idareciler, bu doğrultuda yeni hedef olarak Denis Zakaria’yı belirledi.
ORTA SAHA İÇİN BULUNMAZ İSİM
Sezon sonuna doğru Zakaria transferinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş karşı karşıya gelecek gibi gözüküyor. Orta sahada sorun yaşamak istemeyen ekipler Zakaria için tüm şartları zorlayacak. Şimdiden transferde karşı karşıya gelecek ezeli rakiplerden kimin galip çıkacağı büyük merak konusu.