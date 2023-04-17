Galatasaray transfer haberi: Fransızlar Galatasaray’ın ilgilendiği ismi açıkladı

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray yeni sezona takımda büyük bir revizyon yaparak girdi.

Yenilenen yönetim teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk’u getirirken, takıma da önemli yıldızlar transfer etti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Lucas Torreira gibi isimlerle kadro güçlendirildi

DEVRE ARASINDA DA DEVAM ETTİ

Galatasaray, yıldız transferi politikasına devre arasında da devam etti. Roma’da sorunlar yaşayan 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo sürpriz bir şekilde sarı – kırmızılılara transfer olurken, Sassuolo’dan da Kaan Ayhan transfer edildi.

ICARDI’NİN BONSERVİSİ ALINACAK

Sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain’den kiralanan Mauro Icardi performansı ve kendisine has gol sevinciyle taraftarların sevgilisi oldu.

Sarı – kırmızılıların en önemli gol silahı olan Arjantinli yıldız ligde sahaya çıktığı 16 maçta 12 kez gol atarken yedi kez de asist yapma başarısı gösterdi. Türkiye Kupası’nda da iki maça çıkan Icardi, bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Gösterdiği performansla Teknik Direktör Okan Buruk’tan geçer not alan Icardi için pazarlık masasına oturuldu.

KAYSERİSPOR MAÇI SONRASI BONSERVİS PAZARLIĞI

Galatasaray’ın Kayserispor’u 6-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Mauro Icardi’nin tapusunun alınması için görüşmeler başladı.

Arjantinli yıldızın bonservisini elinde bulunduran PSG idarecileri dün oynanan maçı Nef Stadyumu’nda takip etti. Karşılaşma sonunda gece geç saatlere kadar süren görüşmede Icardi’nin bonservisi için sıkı pazarlık yapıldı.

FRANSIZ BASININDAN ALEXIS SANCHEZ İDDİASI

Galatasaray, sezon başında Inter’den ayrılan Alexis Sanchez’i transfer etmek için büyük çaba sarf etmişti. Şilili yıldız ise tercihini Fransız ekibi Marsilya’dan yana kullanmıştı.

Kulübüyle bir yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fransız Foot Mercato’da ‘Alexis Sanchez bir kulübe ciddi şekilde yaklaşıyor’ başlığıyla verilen haberde; Galatasaray’ın, tecrübeli yıldıza yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Marsilya’dan yıllık üç milyon Euro kazanan Sanchez, bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 37 karşılaşmada 16 kez gol sevinci yaşarken iki de asist yaptı.

ARDA TURAN’DAN ALEXIS SANCHEZ İTİRAFI

Eyüpspor’da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Arda Turan, sezon başı transfer döneminde Galatasaray için görüşmerlerde bulunmuştu. Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinde de yer alan efsane isim, Alexis Sanchez ile ilgili bir itirafta bulunmuştu.

Arda Turan; “Ben yönetime, ‘herhangi bir ihtiyacınız olursa ben atlar gelirim hemen’ dedim. Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı” demişti.