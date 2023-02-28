Galatasaray transfer için gözünü kararttı! 10 milyon dolarlık teklif

Süper Lig’de son dönemin en formda takımı olan ve Okan Buruk yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Galatasaray’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra Sarı Kırmızılı ekip, transferde de sürpriz ve çok konuşulacak işlere imza atmaya devam ediyor.

SES GETİREN TRANSFERLER

Yaz transfer sezonundan sonra ara transfer döneminde de Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray yine çok konuşulacak bir hamle için harekete geçti.

TALISCA İDDİASI DOĞRU ÇIKMADI

Talisca Galatasaray forması giyecek mi? 2 sezon Beşiktaş forması giyen Talisca Ronaldo ile beraber Al Nassr forması giyiyor. 29 yaşındaki Brezilya futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı Kırmızılı ekibin Brezilyalı yıldız futbolcu için herhangi bir girişimde bulunmadığı kısa zaman içerisinde öğrenildi.

ZANIOLO REKOR TRANSFERDİ! YENİ TAKIMINI YAZDILAR

Galatasaray’ın Roma’dan 15 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için La Gazzetta dello Sport’tan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan yıldızın yeni adresini duyurdular. Juventus’un Galatasaray’a transfer olan ve 35 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Nicolo Zaniolo’yu transfer etmeyi düşündüğünü yazdı.

Haberde Allegri’nin Nicolo Zaniolo’nun dışında Sassuolo’da forma giyen Davide Frattesi’yi de kadrosunda düşündüğü iddia edildi. Allegri’nin gelecek sezondan itibaren takımı İtalyan oyuncular ağırlıklı oluşturmak istediğine yer verildi.

GALATASARAY’A SÜRPRİZ İSİM

Galatasaray’da bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da yeni sezon için de transfer çalışmalarının sürdüğü öğrenildi ve sürpriz bir isim gündeme geldi.

GENÇ YILDIZ İÇİN 10 MİLYON DOLAR

Süper Lig’de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın genç yıldız için kulübüne 10 milyon Dolar önerdiği öğrenildi.

HAREKETE GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da gençlik operasyonu son sürat devam ediyor. Birçok ismi takipte olan Aslan’ın listesine sürpriz bir isim eklendi. Sarı-Kırmızı ekip, ABD Ligi’nde New York City forması giyen Talles Magno için harekete geçti.

CEVAP BEKLENİYOR

2002 doğumlu oyuncu için Magno için bonuslar ve bir sonraki satışın da dahil olduğu yaklaşık 10 milyon dolar’ı bulan bir teklif verdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin ABD kulübünden cevap beklendiği öğrenildi.

HER İKİ KANATTA DA FORMA GİYİYOR

Her iki kanatta da forma giyebilen Talles Magno, santrfor bölgesinde de oynayabiliyor. Brezilyalı futbolcu, ülkesinin alt yaş milli takımında 6 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Talles Magno’nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Vasco’nun altyapısında yetişen Magno, 2019 yılında A takıma yükseldi. 2021 yılında 7.27 milyon euro bonservis bedeliyle ABD’nin New York City takımına transfer oldu.