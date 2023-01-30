Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! İşte isim isim son durum…

Galatasaray’da, son olarak oynanan Giresunspor maçında bu sezon skor yapamayan futbolcuların sergilediği oyun, yüzleri güldürdü. 4-0’lık galibiyette fileleri havalandıran Dubois, Yunus Akgün ve Rashica, bu sezon ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

Muslera bildiğiniz gibi

Sarı-Kırmızılılar’ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, şampiyonluğa koşan takımında şüphesiz en iyi isimlerden biri. Bu sezon 20 lig maçına çıkan Uruguaylı eldiven, bu karşılaşmaların 10’unda kalesini gole kapattı. Ayrıca 36 yaşındaki file bekçisi, yüzde 82’lik kurtarış yüzdesi yakaladı. Muslera, bu alanda Avrupa’nın en iyi 3. kalecisi oldu.

Emin Bayram sevinci

Galatasaray’da sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı, Giresunspor deplasmanında oynayamadı. Son dönemin en formda oyuncularından olan Abdülkerim’in yokluğunda ilk 11’de sahaya çıkan Emin Bayram, harikalar yarattı. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun beğenisini toplayan Emin, stoper rekabetinde ‘Ben de varım’ dedi.

Torreira durdurulamıyor

Galatasaray’da son haftalarda gösterdiği performansla takımının galibiyet serisinde başrol oynayan Lucas Torreira, Giresunspor karşısında da çok etkili oynadı. Uruguaylı yıldız, sahada basmadık yer bırakmadı, Giresunspor’un hücum oyuncularını hareket ettirmedi. Torreira ayrıca takımın pres gücünü artırmasıyla da ön plana çıktı.

Rehavete yer yok

Takım olarak çok iyi bir hava yakalayan, bu havanın karşılığını da hem galibiyet serisi hem de liderliğiyle taçlandıran Galatasaray’da keyifler yerinde. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk’un yeni hedefi, bu seriyi geliştirerek takımın havasının bozulmasına müsaade etmemek.

Hazırlıklar hemen başladı

Giresunspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Hafta içinde ligde Ümraniyespor’u evinde ağırlayacak olan Cim Bom, dün idman yaptı. Giresun karşısında şans bulan isimler, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise kondisyon ve yükleme ağırlıklı hazırlıklar yaptı.

Campos’a yeni formül

Sahada sonuçlar gelirken, yönetim de transfer için yoğun mesai harcıyor. Önceki gün Kaan Ayhan transferi için Sassuolo’yla görüşmelere başlandığını bildiren ve milli oyuncuyu İstanbul’a getiren Cim Bom’da çalışmalar hız kazandı. Sadece şampiyonluk için transferleri düşünmeyen Galatasaray Yönetimi, diğer yandan da geleceğin kadrosunu oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Aslan, Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna forması giyen Omar Campos’u listesine eklemişti. 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi yüksek gelince, transfer sezon sonuna kaldı. Ancak sol bekte transfer gerçekleşmezse genç oyuncu için yeniden nabız yoklanacak. Zorunlu satın alma maddesi ile Campos’un sezon sonuna kadar kiralanması gündemde yer alıyor.

Mert’te indirim bekleniyor

Ligdeki 3 yerli kuralı nedeniyle bu alanda rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan’dan sonra yine Sassuolo formasi giyen Milli bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Mert Müldür için uğraş verenAslan’dan, 5 milyon Euro bonservis bedeli istendi. Eğer bonservis ileanlaşma olmazsa bu kez kiralık formülü devreye girecek. 23 yaşındaki Mert, sadecesağ bekte değil stoper vesol bekte deforma giyiyor.

Fofana’da kıran kırana

Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi çok istediği David Fofana, Cim Bom’un golcü listesinde üst sıralarda. Aslan’ın uzun yıllar faydalanmayı planladığı Fildişili futbolcu için vatandaşı ve Cim Bom’un eski oyuncusu Didier Drogba da bir süredir ikna turlarında. SarıKırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’dan 1.5 yıllığına kiralama ve satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, kısa süre içerisindeşartları yeniden değerlendirip, yıldız oyuncuyu transfer etmeyi hedefliyor.

Alternatifi Mateta

Okan Buruk, kadrosunda Fofana’yı görmek istese de transferin gerçekleşmeme ihtimali doğrultusunda alternatif çözümler üretilmeye çalışılıyor. Tam bir yıl önce Alman ekibi Mainz’dan, Premier Lig takımlarından Crystal Palace’a imza atan Jean-Philippe Mateta’nın, kulüpten ayrılması bekleniyor. Bu sezon 20 maçta 3 golü bulunan Mateta’nın kontratı 2026 Haziran’da sona erecek. Fransız futbolcu için şu anda istenen bonservisin yüksek oluşu nedeniyle birçok transferde olduğu gibi kiralama formülü uygulanabilir.

Uğur’da son çare…

Sol bek konusunda Cim Bom’un listesindeilk sırada yer alan Uğur Çiftçi için de son bir yoklama yapılacak. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu bölgeye takviyeyapılmadığı sürece oyunucusunu göndermek istemiyor. Kırmızı-Beyazlılar, görüşmelerini sürdürdüğü Hasan Ali Kaldırım’ı kadrosuna katarsa Uğur daAslan’a gidecek. 30 yaşındaki oyuncu da Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.

FANATİK ÖZEL / Metin Karabaş