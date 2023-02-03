Galatasaray transferde gözünü kararttı! Yıldızlarla temaslar sürüyor

Galatasaray’ın pazar akşamı Trabzonspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Derbi tarifeli fiyatlar tribün kategorisine göre 350 TL ile 6000 TL arasında değişiyor. Sarı-Kırmızılı ekibin evinde Ümraniye’yi yendiği son maçı tribünde 43 bin kişi izlemişti. Kombine sahipleri stada gelmeyince tüm biletler tükenmesine rağmen sayı azalırken, bu kez kulübe çok sayıda bilet talebi geldiği öğrenildi. Kar yağış ıbeklentisine rağmen Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında tribünde 50 bin kişi olacağı tahmin ediliyor.

Savunma hattına özel uyarılar

Okan hoca, Ümraniye karşısında alınan 3 puandan memnun, ancak savunmada yapılan hatalar nedeniyle endişeli. Buruk’un dün gerçekleşen antrenmanın büyük bölümünde savunma oyuncularıyla görüştüğü ve “Aynı hataları yaparsak, Trabzon karşısında telafi edemeyiz” dediği öğrenildi.

Emre Taşdemir’e büyük destek

Ümraniye karşısında ilk 45 dakikada tel tel dökülen ve devrearasında oyundan alınan Emre Taşdemir, soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli futbolcuyu ilk teselli eden ise Kaptan Muslera veteknik direktör Okan Buruk oldu. Ardından diğer futbolcuların da Emre’ye moral verdiği öğrenildi. Buruk’un Emre’ye, “Futbolda böyle şeyler var ama üzülmeye vaktimiz yok. Ben sana güveniyorum” dediği bildirildi.

En az ikisi…

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, işini şansa bırakmamaya kararlı. Yönetim ve teknik ekibin yaptığı son toplantıda, transferde kesenin ağzını açma kararı çıktı. Sarı-Kırmızılılar özellikle hücum hattına; forvet, 10 numara ve kanat takviyesi yapmayı hedefliyor. Gündemde dünya yıldızları var ve listedeki oyunculardan en az ikisinin bu hafta içerisinde kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

Gündem çok yoğun

Takımın üçüncü forveti Seferovic’le yolları ayıran Sarı-Kırmızılılar’ın forvetteki ilk hedefi Luka Jovic. Fiorentina forması giyen 25 yaşındaki Sırp yıldızı kiralamak üzere görüşmeler devam ediyor. Chelsea’den Fofana ve Crystal Palace’tan Mateta için de temasların sürdüğü belirtiliyor.

Ortak karar alındı

10 numara pozisyonu için düşünülen oyuncu, Roma’da gözden çıkarılan Nicolo Zaniolo. Hocası Jose Mourinho ile ters düşen 23 yaşındaki yıldızın kiralanması konusunda görüşmeler yapılıyor. 1.90 boyundaki solak yetenek Zaniolo, aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabiliyor. Transferi halinde iki pozisyon için de kritik öneme sahip olacak.

Sona yaklaştılar

Listedeki diğer yıldız Chelsea’ye büyük umutlarla transfer edilen, ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Christian Pulisic. 24 yaşındaki ABD’li futbolcu, hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo veya Pulisic’ten birini mutlaka renklerine bağlamayı planlıyor. Golcü transferi de gerçekleşince, hücum hattına iki takviye birden yapılmış olacak.

Sol bek işi askıda

Galatasaray’da en çok merak edilen konulardan biri de sol bek transferiydi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan transferiyle sol bek arayışına ara verdiklerini söyledi. Hem Dubois’nın hem de Kaan’ın zaman zaman bu bölgede oynatılması, Kazımcan’ın da rotasyona dahil olması seçenekler arasında.

Kaan kadroya giriyor

Cim Bom’un pazar akşamı Trabzonspor ile oynayacağı kritik mücadelede, Kaan Ayhan’ın da kadroda olacağı öğrenildi. Okan Buruk, skorun gidişatına göre tecrübeli savunmacıya maçın ikinci yarısında şans vermeyi düşünüyor. Kaan’ın sadece stoper olarak değil, bir joker gibi her iki bekteve defansif orta saha olarak da kullanılacağı belirtildi.