Galatasaray transferde gözünü süperstarlara çevrildi! Heyecan arttı…

Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray haftayı BAY geçiyor. Sarı-Kırmızılı kulüp bu arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Gelirlerinin deprem bölgesine aktarıldığı karşılaşmayı Cim Bom; Milot Rashica, Sergio Oliveira, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Nicolo Zaniolo ve Leo Dubois’nın golleriyle 6-0 kazandı.

Zaniolo yine büyüledi

Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, İstanbulspor maçının ikinci yarısında oyundaydı. İlk kez Antalya kampında Alanyaspor’a karşı son 10 dakikada görev yapan ve uzatmalarda şık bir gole imza atan İtalyan yıldız, dün akşamki performansıyla da ayakta alkışlandı.Çalımları, pasları ve gol girişimleriyle etkili olan 23 yaşındaki futbolcu, zaman zaman pas alamadığı için isyan etse de uyum sürecini atlattığında takıma ne kadar faydalı olacağını bir kez daha kanıtladı. Kaleciden dönen topta yaptığı şık vuruşla golünü de atan Nicolo Zaniolo, böylece 2. maçında 2. kez fileleri havalandırdı.Dubois’nin golündeki asist de Zaniolo’dan geldi.

Buruk: Tablodan çok memnunum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Hayat devam ediyor velige hazır olmak zorundayız. Tüm oyuncularımıza sürevermeyeçalıştık. Ortaya konan futboldan, en önemlisi deistek ve arzudan çok memnunum. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Yeni transferimiz Zaniolo da yavaş yavaş takıma adapte oluyor, bu da çok sevindiriciydi. Umarım ligde kazanma serimizekaldığımız yerden devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Tüm hasılatı depremzedelere

İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan maça ait tüm hasılat, depremzedelere bağışlanacak. Taraftarlar da depremden etkilenen şehirleri, plaka numaraları dakikalara yansıdığında tribünlerden hep birlikte tezahüratlarla anarak bir nebze olsun moral vermeye çalıştı.

Yunus Akgün’den iki asist

Sahanın en etkili isimlerinden biri de Yunus Akgün’dü. Genç oyuncu hem Oliveira’ya hem de Gomis’e birer asist yaparak forma savaşına hazır olduğunu gösterdi.

Sadece Okan sahada kaldı

Galatasaray ilk yarı ve ikinci yarıda farklı 11’lerle mücadele etti. Okan Buruk, Muslera’nın yokluğunda tam anlamıyla hazır olması için sadece kaleci Okan Kocuk’u değiştirmedi. Berkan da 90. dakikaya kadar sahadaydı ve uzatmalarda yerini genç Ali Yeşilyurt’a bıraktı.

Gözler Renato Sanches’te

Cim Bom ara transferin son gününde Renato Sanches için bir girişimde daha bulunacak. Portekizli orta sahayı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, PSG ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Takımda süre alamayan 25 yaşındaki oyuncunun Cim Bom’a sıcak baktığı biliniyor. Ancak son sözü teknik direktör Galtier söyleyecek. Eğer Fransızlar Galatasaray’ın teklifini bir kez daha geri çevirirse, Aslan’dan başka bir transfer hamlesi gelmesi beklenmiyor. Gelecek sezonun kadro operasyonu doğrultusunda ise Sanches dışında başka orta saha alternatiflerinin olduğu ve bu oyuncularla görüşmeler yapılacağı öğrenildi.

Süreç beklenenden hızlı gelişti

Galatasaray bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamak üzere önündeki engelleri birer birer ortadan kaldırıyor. Sezon sonunda Liverpool’la sözleşmesi bitecek olan Roberto Firmino ile bir süredir temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı golcünün kulübüyle yapacağı yeni kontrat görüşmesini bekliyordu. Ancak süreç Galatasaray’ın beklediğinden daha hızlı gelişti. Firmino, hocası Jürgen Klopp ile görüşerek Liverpool’dan ayrılacağını bildirdi. Flaş gelişme İngiliz medyasında bomba etkisi yaratırken, Galatasaray cephesini de harekete geçirdi.

Şirketiyle görüştüler

Sarı-Kırmızılı yönetim, Firmino ile yapılacak transfer görüşmesini öne almak için kolları sıvadı. Avrupa’nın birçok liginden çok sayıda talibi olan 31 yaşındaki forvetle şimdiden anlaşmayı hedefleyen Galatasaray, Sambacı’yı sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden transfer edebilecek. Tecrübeli futbolcunun menacerlik şirketiyle görüşen yönetim, önümüzdeki hafta İngiltere’ye çıkarma yaparak operasyonu tamamlamaya çalışacak.