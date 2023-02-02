Galatasaray transferde yıldızların peşinde!

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyepsor’u konuk etti. Aslan taraftarı önünde iki kez geriye düşüp ilk yarısında şoku yaşadığı maçtan 3-2’lik zaferle ayrılmasını bildi. Cim Bom’a zaferi getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi (2) kaydetti. Mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Abdülkerim geçen sezondan bu yana Süper Lig’de en fazla gol (7) atan savunma oyuncusu oldu. Arjantinli süperstar Icardi ise Sarı-Kırmızılı formayla 8 gol, 6 asiste ulaştı.Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyepsor’u konuk etti. Aslan taraftarı önünde iki kez geriye düşüp ilk yarısında şoku yaşadığı maçtan 3-2’lik zaferle ayrılmasını bildi. Cim Bom’a zaferi getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi (2) kaydetti. Mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Abdülkerim geçen sezondan bu yana Süper Lig’de en fazla gol (7) atan savunma oyuncusu oldu. Arjantinli süperstar Icardi ise Sarı-Kırmızılı formayla 8 gol, 6 asiste ulaştı.

Rekorlar kırılıyor

Şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam eden Cim Bom resmi maçlarda art arda 14 maçını da kazandı. Böylece Galatasaray 1959’dan bu yana bu seriyi yakalayan ilk takım olarak tarihe geçti. Sarı-Kırmızılılar’ın teknik direktörü Okan Buruk da bu maçla ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti ve bir rekora ortak oldu. Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ın 11 maçlık rekorlarına ortak oldu.

Karapo takipte

Sahada işlerin istediği gibi gittiği Galatasaray’da transfer çalışmalarında da hareketli günler yaşanıyor. Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ve İsviçreli forvet Haris Seferovic’le yollarını resmen ayıran Sarı Kırmızılılar, dış transferde atağa kalktı. Kaan Ayhan’ı kadrosuna katarak önemli bir hamle yapan Cim Bom, Spor Toto 1. Lig takımı Manisa FK’da forma giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayberk Karapo’yu takibe aldı. Genç yıldızın peşinde Avrupa’dan iki dev takımın da olduğu öğrenildi.

Fiorentina gözden çıkardı

Galatasaray’da gündem Luka Jovic transferi…Sezon başında Benfica’dan kiralanan Haris Seferovic’le yolları ayıran Sarı-Kırmızılılar’ın önündeki tüm engeller ortadan kalkmış durumda. Chelsea’den Fofana, Crystal Palace’tan da Mateta için yoklamaya devam eden Galatasaray’daki asıl hedef Luka Jovic. Kulübü Fiorentina’da gözden çıkarılan ve birçok kulüpten teklif alan 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa’da transfer dönemi kapanırken hiçbir yere gitmedi. Dolayısıyla Cim Bom tek ciddi aday olarak öne çıkıyor. Jovic’in sosyal medya hesaplarından takip ettiği Galatasaray’a sıcak baktığı öğrenilirken, kulüp artık Fiorentina’nın söyleyeceği son sözü beklemeye koyuldu.

İtalya çıkarması

Luka Jovic’le birlikte İtalya Serie A Ligi’nden birçok oyuncuyla temas halinde olan Galatasaray’da, Erden Timur’un bu hafta Çizme’ye giderek birçok girişimde bulunacağı bildirildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Icardi, Jovic ve Gomis arasında müthiş bir rekabet yaşanacak. Bu forma savaşı en çok da Teknik Direktör Okan Buruk’un yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Mert Müldür’de yeni görüşme

Bir sağ bek almak isteyen Aslan’ın gündeminde İtalya Serie A takımlarından Sassuolo’nun formasını giyen Mert Müldür vardı. Ancak oyuncu ikna edilemezken, kulüp de 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istedi. Galatasaray Yönetimi ise Yeşil-Siyahlı ekip ile son bir görüşme daha yapıp, transferi sonuçlandırmaya çalışacak.

Çok yönlü yıldız…

Ancak transfer bununla sınırlı kalmayacak. Bir sol bek almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sağ kanat bölgesinde forma giyebilen ve aynı zamanda çok yönlü olan yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Aslan’ın hedefinde ise iki isim var. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin formasını giyen Christian Pulusic, bu sezon 21 maçta 1 gol ve 3 asist ile oynadı.

O isterse olur!

Kanat bölgesinde birçok alternatifi bulunan Londra temsilcisi, ABD’li oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmasına sıcak bakıyor. 24 yaşındaki futbolcuda ikna edilirse,transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Diğer bir aday ise Çizme’den… İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın formasını giyen Nicola Zaniolo, bu sezon 17 maçta sahne alıp, 5 gole katkı verse de kadroda düşünülmüyor.

‘Gitmek istiyor’

Teknik direktör Jose Mourinho, öğrencisiyle ilgili yaptığı açıklamada,”Maalesef, Zaniolo bizimle kalmayacak gibi görünüyor. Bunu neden söylüyorum, çünkü hepimize Roma’da oynamak ya da antrenman yapmak istemediğini söyledi” dedi. 23 yaşındaki oyuncu içinde kiralama formülü uygulanacak. Bu arada iki futbolcu da heriki kanatta görev yapabilirken, şans verilmesi halinde forvet arkasında da oynayabiliyor.