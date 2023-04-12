Galatasaray transferi bitirdi! İki yıldız imzayı atıyor

Süper Lig’de arka arkaya aldığı galibiyetlerle rekor kıran lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında kaza yaşadıktan sonra sahasında Adana Demirspor’u zor da olsa mağlup ederek yoluna devam etmişti. Sarı-Kırmızılılar’da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki yıldızla anlaşmaya varan Galatasaray’da imzaların resmiyete dökülmesi bekleniyor. İşte haberin ayrıntıları…

“YILIN SOYGUNU”NA 150 BİN TL

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’ye, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 150 bin TL para cezası geldi. Ziraat Türkiye Kupası’nda kaybedilen Başakşehir maçı sonrasında, hakem hatalarının yer aldığı bir videoyu 10 milyon takipçili Instagram hesabında yayınlayan tecrübeli futbolcu, “Yılın soygunu” başlığını kullanarak tepkisini en sert dile getiren isim olmuştu. Bu paylaşım sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Icardi’nin cezası dün açıklandı. Birkaç maç men cezası alabileceği konuşulan golcü futbolcuya, 150 bin TL’lik fatura kesildiği duyuruldu.

İki cezaya da itiraz

PFDK aynı zamanda, “Sportmenliğe aykırı açıklamalar” yaptığı gerekçesiyle, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e de 21 gün hak mahrumiyeti verdi. Sarı-Kırmızılılar’ın bu iki cezaya da itiraz edip savunma vereceği öğrenildi.

DUBOİS YERLİ SINIRINA TAKILDI

Adekugbe ve Kazımcan’ın sol bekteki kötü performansları sonrası Okan Buruk, bu bölgede yeniden Dubois’yı kullanmayı düşünüyor. Ancak Abdülkerim ve Kerem dışındaki üçüncü yerliyi 11’e adapte etmekte zorlanan Buruk, Fransız oyuncuyu kulübede tutmak zorunda kalıyor. Okan hoca, bu kez Berkan veya Yunus’tan yararlanarak, Dubois’yi de 11’e almanın hesapları içerisinde.

ARSENAL’DEN BOEY TAKİBİ

İngiltere Premier Ligi’nde yıllar sonra şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Galatasaray’ın genç yıldızını gözüne kestirdi. İngiliz devinin, Sacha Boey ile yakından ilgilendiği ve scout ekibine takip ettirmeye başladığı öğrenildi.

22 yaşındaki sağ bek, Fransız kulüplerinin de radarına girmiş durumda ve Cim Bom’un kapısının ciddi bir teklifle çalınacağı tahmin ediliyor.

KAYSERİ BİLETLERİ SATIŞTA

Galatasaray’ın cuma akşamı kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçının biletleri dün itibarıyla satışa çıktı. Fiyatlar tribün kategorisine göre 285 TL ile 4500 TL arasında değişiyor.

OLİVİERA İÇİN YENİ SPONSOR

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından biri, Galatasaray’ın orta sahası Sergio Oliveira’nın yeni sponsoru oldu. Portekizli yıldız için İstanbul’un tarihi mekanlarında reklam çekimleri yapıldı.

GALATASARAY’DA DİVAN GÜNÜ

Sarı-Kırmızılı kulübün nisan ayı Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13.30’da Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda başlayacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu toplantıya katılarak, camiaya gündemle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

2 ASLAN’LA 1 YIL DAHA

Kayserispor maçıyla birlikte 35 yaşındaki Mertens’in kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Sarı-Kırmızılılar, Rashica için de Norwich’le kesin olarak anlaştı. Kosovalı futbolcu kiralık veya bonservisiyle, önümüzdeki sene de mutlaka Galatasaray’da kalacak.

Galatasaray’ın iki yıldızı Milot Rashica ve Dries Mertens’in önümüzdeki yıl da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi neredeyse kesinleşti. Bu iki isimden Mertens, Napoli’deki sözleşmesi sona erince sezon başında 1+1 yıllığına Galatasaray’a transfer olmuştu.

1.1 milyon Euro’su imza parası olmak üzere 4 milyon Euro’ya Cim Bom’la el sıkışan 35 yaşındaki forvetin kontratında, “Galatasaray’da 25 maça çıkması halinde opsiyon devreye girer” maddesi bulunuyor. Mertens, 25. maçına ise cuma akşamı Kayserispor karşısında çıkacak. Böylece 1 yıllık opsiyon, otomatik olarak devreye girecek.

900 BİN EURO FERAGAT

Yeni anlaşma, 2.9 milyon Euro’luk yıllık ücret üzerinden devreye girecek. Opsiyon her ne kadar otomatik uzasa da gelecek sezon 36 yaşında mücadele edecek olan Mertens’ten, kulübün belli oranda bir feragat isteyeceği ve maaşının 2 milyon Euro seviyesine çekilmesinin planlandığı öğrenildi. Belçikalı yıldızın bu teklifi kabul edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak iki tarafın da yola birlikte devam etmek istediği biliniyor.

TEMASLAR SONUÇ VERDİ

Önümüzdeki yıl Galatasaray’da olup olmayacağı merak edilen isimlerden biri de Milot Rashica’ydı. Norwich’ten

1 sezonluğuna kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunmayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun performansından ve karakterinden hem yönetim hem de teknik heyet çok memnun. Taraftarın da çok sevdiği Kosovalı futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir İngiliz kulübüyle temas halindeydi.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Tarafların son görüşmede, gelecek sezon için kesin olarak mutabakata vardığı öğrenildi. Buna göre Norwich, Rashica’nın önümüzdeki yıl da Galatasaray’da olmasına izin verecek. Ancak anlaşmanın kiralık mı yoksa bonservisle mi olacağı konusunda henüz bir gelişme yok. Galatasaray cephesi, Rashica’yı bonservisiyle birlikte almaya çalışacak ve bir pazarlık süreci yaşanacak. Ancak bonserviste mutabakat olmazsa, işte o zaman yıldız futbolcu yeniden kiralanacak.