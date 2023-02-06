Galatasaray tribünlerini soğuk hava durduramadı

Süper Lig’de haftanın kapışmasında Galatasaray’ı, Trabzonspor karşılaşmasında taraftarları yine yalnız bırakmadı. Sezon başından beriNef Stadı’nda tribünleri dolduran Sarı-Kırmızılılar, dün akşam İstanbul’daki soğuk, rüzgarlı ve karlı havaya da aldırış etmedi. Satışa çıkan tüm biletleri tüketen Galatasaraylılar, tribünlere adeta akın etti.Daha ilk dakikadan itibaren Trabzonspor’un şok etkisi yaratan golüne rağmen seyirciler, yaptıkları tezahüratlarla oyuncuları motive etti.

Coşkuyu hep artırdılar

Mücadele boyunca desteğini bir an olsun kesmeyen ev sahibi ekibin taraftarları, zorlu maçta muhteşem bir atmosfer yarattı. Aslan’ın attığı gollerin ardından coşkusunu daha da artıran tribünler, bu önemli galibiyette 12. Adam görevini başarıyla yerine getirdi. Resmi açıklamaya göre karşılaşmayı tamı tamına 48 bin 656 seyirci izledi.