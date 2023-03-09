Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ve ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray, üç grup halinde 5’e 2 pas çalıştı
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ve ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.