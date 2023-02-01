Galatasaray – Ümraniyespor maçı canlı izle | Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Son 13 resmi maçını kazanan Galatasaray, 22. haftada Ümraniyespor’u ağırlayacak. Okan Buruk’un öğrencileri, 3 puanı kaparsa 1959’dan bu yana 14 resmi maç üst üste kazanan ilk takım olacak. Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Son sıradaki Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda sürpriz kovalayacak.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Galatasaray-Ümraniyespor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Ümraniyespor 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut

13 MAÇLIK SERİ

Galatasaray’ın, 10’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

SINIRDAKİ İSİMLER

Takımın 3 yerli yıldızı Kerem, Barış ve Berkan, Ümraniye karşısına kart sınırında çıkıyor. Bu 3 futbolcu, bu akşam sarı kart görmeleri halinde, haftaya Nef Stadı’nda oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler. Okan Buruk, gereksiz kart görmemeleri konusunda öğrencilerine uyarı üstüne uyarıda bulundu.