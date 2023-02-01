Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor’u konuk edecek. 10’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, evinde 3 puanı kapıp fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Son sıradaki Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda sürpriz kovalayacak.

Galatasaray; 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 48 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Recep Uçar’lı Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 14 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig’de 2. kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Sarı Kırmızılılar, Bafetimbi Gomis’in golüyle 1-0 kazandı.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Galatasaray-Ümraniyespor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Ümraniyespor muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir