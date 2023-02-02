Galatasaray – Ümraniyespor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! İlk gol öncesindeki pozisyon, kazanılan penaltı, kırmızı kart…

Bülent Yıldırım: Bizim ligimizde şöyle bir sıkıntı var; kafalar çok karışık özellikle elle oynamalar ile ilgili. Her elle oynamaya penaltı vere vere, destekleye destekleye burada bir sıkıntı oluştuğunu düşünüyorum. Ben bu pozisyonda devam kararının daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: 1970’lerde geliştirilmiş bir Suskunluk Sarmalı Teorisi var. İnsanlar, savunduğu fikir toplumun genelinde kabul görmüyor diye söylemekten vazgeçiyorlar. Ben de şimdi bu pozisyona bakıp oyuncunun eline gelmesi ile penaltı verildikten sonra çevremdeki insanlara bakıp herkesin penaltıyı kabul ettiğini de görünce acaba bende mi bir hata var diye birkaç defa bu pozisyonla ilgili kendimi kontrol etmek zorunda kaldım. Bu kuralın özü belli; bilerek elle oynuyor mu? Vücudunu genişletti mi sorusunu burada soramayız. Kaleye atılan bir şutta, kaleye giden bir şutta elinizi genişletir ve topun kaleye giden yönünü engellerseniz bu, rakibin takımın bir avantajını önleyip kendinize bir avantaj sağladığınız için ihlaldir. Burada en büyük konu; top kalesinden uzaklaşan bir kişi bilerek elle oynayıp topun kalesinden uzaklaşmasını niye engeller? Ayrıca bu top, beklenmeyen bir top. Bundan daha başka bir beklenmeyen top olamaz. Çünkü yakın mesafeden kendi arkadaşı vuruyor. Oyuncu ne yapıyor? Sağ kol açık. Niye? Hızlanmak için gidiyor. Şimdi sağ kol gitti, sol kol açıldı. Top geldi ve topun eline geldiğini fark ettiğinde elini kaçırıyor. Eli doğal aslında burada, dengeyi sağlamak adına açık. Toptan elini kaçırıyor. Eline değmesin top istiyor. Belli oranda da başarıyor. Vücuduyla elinin arasından geçecekken top, artık sığmıyor oraya ve eline temas ediyor. Benim açımdan da bu, mutlaka ama mutlaka devam ettirilmesi gereken bir pozisyon. Benim açımdan bu, bir penaltı değil. Penaltı olması için gereken hiçbir kritere uymuyor. Diğer oyunculardan da Epureanu’nun kolu önde. Niye önde? Öne doğru gitmek için o kol da öne gidecek. Oraya da gelebilirdi. O pozisyona özel doğal.