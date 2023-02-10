Galatasaray ve Beşiktaş depremzedeler için çadır ve konteyner kent kuruyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Spor kulüpleri de ilk günden itibaren depremzedeler için harekekete geçti.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, yapılan ve yapılacak yardımlarla ilgili açıklamalar yaptı.

“ÇOK BÜYÜK BİR AFET”

Galatasaray Televizyonu’na konuşan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, “Çok büyük bir afet. Birçok afette koordinasyon için orada bulunduk. Bölgeye Galatasaray olarak yardım tırları çıkardık. Birinci gün Hatay’a gittik. 3 gün oradaydık ve şimdi Kahramanmaraş’tayız” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ”

“Yardımların dağıtımı için kamyonete ihtiyaç var. Mobil tuvalete ihtiyaç var. Salgın hastalıkların yayılmaması için zorunlu bir ihtiyaç bu. Tüm bunlar için çalışmalar yapıyoruz.”

“İHTİYAÇ ÇOK BÜYÜK OLACAK”

“Kurtarma döneminde herkesin duyarlılığı daha fazla oluyor. Ama iyileştirme döneminde de herkesin duyarlılığının yüksek olması lazım. İhtiyaç çok büyük olacak.”

“KONTEYNER KENT OLUŞTURACAĞIZ”

“Evi yıkılan insanlar var. Belki milyonların üzerinde insanın barınma sorunu olacak. İnsanların barınırken de ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Halkımızın duyarlılığının devam etmesi bu anlamda çok önemli.

Çok duyarlı bir toplumuz. Herkes her yönden birleşiyor. Galatasaray olarak kampanya başlatıyoruz. hem gıda yardımı hem de konteyner kent oluşturacağız.”

BİR ÇADIR KENT DE BEŞİKTAŞ’TAN

Beşiktaş’ta depremzedeler için çadır kent kurulacağını açıkladı. Siyah – beyazlıların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Kulübümüzün çağrılarına binlerce taraftarımız ve vatandaşımız, hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap vermeye devam ediyor.

Beşiktaş Futbol Akademisi, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan’ın önderliğinde topladıkları 5 milyon TL ile afetzedeler için Antakya ve Kahramanmaraş’ta Beşiktaş Futbol Akademisi Çadır Kenti kuruyor.

AFAD ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda projede kullanılacak çadırlar 3 ayrı tıra yüklenerek deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı” ifadeleri kullanıldı.

Siyah – beyazlıların afetzedeler için kuracağı her bir çadır kentte şu malzemeler yer alacak:

125 çadır

125 jeneratör

125 elektrikli ısıtıcı

125 aydınlatma seti (priz ve ampul)

13 adet çift kabin WC

13 adet her çift kabin WC üstünde 200 Lt.