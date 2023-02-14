Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı…

Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın mali yükünü omuzlama kararı almıştı. 17 takımın ayrıca bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kucak açmaya hazırlandığı öğrenildi. Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Okan Buruk’lu Galatasaray ile Beşiktaş, Hataysporlu yıldızın transferi için karşı karşıya geldi.

LİGDEN ÇEKİLDİLER

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem, futbolu da etkiledi. Süper Lig ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK, bu sezonki müsabakalardan çekilme kararı aldı. TFF de bunu onayladı. Depremi yerinde yaşayan Hataysporlu ve Gaziantepli oyuncuların bir bölümü, bunun psikolojik etkilerini hâlâ yaşıyor. Bazı futbolcular ise yeşil sahaya kendini vererek, normalleşmeye çalışmak istiyor.

MAAŞ YÜKLERİ ÜSTLENİLECEK

Diğer kulüpler, afetten etkilenen bölgelere yardım elini uzatmak için seferber oldu. Ayrıca Süper Lig’in 17 kulübü, Gaziantep ve Hatayspor’un mali yükünü omuzlama kararı da almıştı. Diğer takımlar, ligden çekilen iki ekibin oyuncuları için de bir desteğe daha hazırlanıyor. Süper Lig takımları, ligden çekilen bu iki ekipte forma giyen ve futbol oynamaya devam etmek isteyen oyunculara kucak açmaya hazır. Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak.

YABANCI KURALI 9+2 OLARAK GÜNCELLENDİ

Hatayspor ve Gaziantep FK’nın yöneticileriyle temasa geçilerek, hangi futbolcuların oynamaya devam etme planı yaptığı öğrenilecek. Ardından bu oyuncuların, sezon sonuna kadar diğer Süper Lig ekiplerinde forma giymeleri sağlanacak. TFF, ligden çekilen takımlardan transfer edilecek yabancı oyuncuların oynaması şartıyla kontenjan kuralını 9+2 olarak güncellemişti.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ve Beşiktaş, ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep FK’dan transfer yapmaya hazırlanırken aynı isme talip oldular. Sarı Kırmızılılar ile Siyah Beyazlılar, Sam Adekugbe’nin transferi için çalışmalara başlarken Günay Güvenç konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

UĞUR OLMADI, HEDEF ADEKUGBE

Süper Lig’de zirve yarışında yakaladığı avantajı kaybetmek istemeyen lider Galatasaray, sol bek transferinde ilk olarak Uğur Çiftçi ile temas kurmuştu. Van Aanholt’la yollarını ayıran ve formayı Leo Dubois’ya emanet eden Cim Bom, 30 yaşındaki sol beke karşılık 600 bin Euro para ve Emre Taşdemir’i vermeyi kabul ederken, Taşdemir konusunda pürüz çıktı. Tecrübeli oyuncu ile Sivasspor arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. İlerleyen süreçte bu transfer rafa kalkarken Galatasaray’ın sol bek ihtiyacını Hataysporlu Sam Adekugbe ile tamamlamak istediği öğrenildi.

MASUAKU’NUN YERİNE İSTENİYOR

Beşiktaş’ın sezon başında West Ham United’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku’nun zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıkmıştı. Sözleşme şartına göre Masuaku 25 maça ilk 11’de başlaması halinde opsiyonu devreye girecek. 20 maça ilk 11’de başlayan Masuaku, 5 karşılaşmada daha ilk 11’de yer alırsa bonservisi Beşiktaş’a geçecek. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesini istemeyen Beşiktaş, sol beke Adekugbe’yi alarak Demokratik Kongolu sol bekle vedalaşmayı amaçlıyor.

GÜNAY GÜVENÇ’TE SONA DOĞRU

Galatasaray, Gaziantep’ten Günay Güvenç’in transferinde sona yaklaştı. Ligden çekilen kulüplere destek amacıyla başlatılan transfer operasyonunda, Sarı Kırmızılılar 31 yaşındaki kaleciyi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Anlaşmaya göre Günay sezon sonuna kadar Galatasaray’da oynayacak ve kulüp hem oyuncunun maaşını karşılayacak hem de Gaziantep’e bir miktar kiralama bedeli ödeyecek.

MUSLERA’YA ALTERNATİF

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması planlanıyor. Galatasaray bu transferle birlikte talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera’ya da önemli bir alternatif yaratmış olacak.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL