Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Barcelonalı…

Barcelona ile sözleşme imzalayıp, imzalamayacağı belli olmayan Inaki Pena ile Avrupa’dan kulüpler ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Muslera’nın sakatlığı süre boyunca yarım sezon Galatasaray’da kiralık olan forma giyen Pena ile önemli iddialar ortaya atıldı.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon Barcelona’da sadece üç maçta forma giyen Pena, Copa del Rey’de Intercity ile Ceuta’ya karşı ve Şampiyonlar Ligi’nde de grup aşamasının son maçında Viktoria Plzen’e karşı forma giydi. Forma şansı bulmakta zorlanan Inaki Pena, Ter Stegen’in arkasında kaldı.

GALATASARAY’DA İZ BIRAKTI

Geçen sezon Galatasaray’da kiralık forma giyen Inaki Pena altısı lig ve ikisi Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı olmak üzere sekiz maça çıktı ve iyi bir performans sergiledi. Pena için Galatasaray herhangi bir kiralama ücreti ödememişti.

PENA’NIN KARİYERİ

İspanya Valencia’nın güneyindeki Alicante kentinde 2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen file bekçisi, doğduğu şehrin takımı Alicante FC’de futbol hayatına başladı. 2004-2009 yılları arasında burada gelişimini sürdüren Peña, 2009 yılında Villarreal’in altyapısına transfer oldu.

İspanyol kaleci buradaki başarılı performansı sonrasında ise 2012’de Barcelona Akademisi’ne alındı ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılından bu yana Barcelona B takımının kalecisi olarak kariyerini sürdürdü. Bu sezon 3. lig kategorisinde 9 maçta kaleyi koruyan Peña, kalesinde 8 gol gördü.

Barcelona’nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı’nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi.

BARCELONA TEKLİF YAPTI

Katalan devi 2026 yılına kadar sözleşme uzatmak için Pena’ya teklif yaparken henüz daha olumlu ya da olumsuz geri dönüş alamadı. İspanyol basınından Relevo’nun yaptığı habere göre teklifi ilk başta kabul eden Inaki Pena daha sonra geleceğini yeniden değerlendirmek için zaman istedi.

XAVI KARARINI ETKİLEDİ

Copa del Rey mücadelesinde Real Sociedad ile karşılaşan Barcelona’da teknik direktör Xavi, Pena yerine kalede Ter Stegen’i oynattı. Copa del Rey’de yedek kalması Pena’nın düşüncelerini etkilerken Barcelona oyuncuyla sözleşme uzatma konusunda umutlu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY KANCASI

Transferde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere. Pena’ya ilgi gösteren Fenerbahçe ve Galatasaray sözleşmesinin sonunda İspanyol file bekçisini kadrosuna katmak isterken, İngiltere’den de oyuncuya ilgi gösterildiği gelen haberler arasında.