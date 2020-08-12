Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya

Hemen her sezon transfer dönemlerinde rekabete tutuşan Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya. Son olarak Mert Hakan Yandaş’ı almak için yarışan ezeli rakiplerden kazanan sarı-lacivertliler olmuş, rakibine “Fenerbahçe isterse alır” sözleriyle gönderme yapmıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz’in dün tepki gösterdiği bu sözler sonrası şimdi de gözler Göztepeli Alpaslan Öztürk kapışmasında…

Bu sezon ligde attığı 7 golle pek çok forvet oyuncusunu geride bırakan 27 yaşındaki stoperin adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Şimdi yarışa Galatasaray da katıldı. Radyospor’a konuşan gurbetçi oyuncunun menajeri Ömer Kızılkoca, “Basında Alpaslan Öztürk’ün transferi hakkında haberler var. Alpaslan’ın Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor. Alpaslan için Galatasaray’dan ve Fenerbahçe’den gelen teklifler var” dedi.

KAFASI KARIŞTI

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüştüğünü ifade eden Kızılkoca, “Sayın Sepil, Alpaslan ile konuştu ve gelen tekliflerin olduğunu söyledi. Alpaslan’ın şu anda belirsizlikten dolayı kafası biraz karışık. Belçika’dan, İstanbul aktarmalı olarak ailesinin yanına, Bodrum’a geçti. Transfer için İstanbul’a gelmedi” diye konuştu. Antwerpen doğumlu başarılı futbolcu, Birmingham, Standard Liege ve Kasımpaşa gibi kulüplerin formasını giydi.