Galatasaray ve Uğur Çiftçi… Rıza Çalımbay resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımı DemirGrup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi’ndeki son 16 turu kurası öncesi konuştu.

Çalımbay’dan Uğur Çiftçi açıklaması

Rıza Çalımbay, transfer çalışmalarından da bahsederken, Uğur Çiftçi’nin Galatasaray’a transferinin neden gerçekleşmediğini de açıkladı.

“Anadolu’dan hiçbir takım 3 kez üst üste Avrupa’da mücadele etmedi”

UEFA Konferans Ligi hakkında konuşan Rıza Çalımbay, “UEFA Konferans Ligi’nde son 16’ya kaldık. Anadolu’dan hiçbir takım 3 kez üst üste Avrupa’da mücadele etmedi, Sivasspor’da bunu başardık çok mutluyuz. Son 16 Turu’nda muhtemel rakiplerimiz önemli ve güçlü takımlar…” dedi.

“İtalyan takımları torbada ağır basıyor”

Kura çekimi öncesinde düşüncelerini dile getiren deneyimli teknik adam, “İçimden geçen bir takım yok. Yalnız İtalyan takımları torbada biraz daha ağır basıyor. Amacımız çeyrek finale çıkmak. Denizlispor’da Lyon’u elemiş, Porto’ya elenmiştik, o sene Porto UEFA Kupası’nı kazanmıştı. Amacımız aynı başarıyı tekrarlamak” şeklinde konuştu.

“Direkt yarı finale kaldık ama tadı tuzu yok”

Kupada, yaşanan deprem felaketi nedeniyle çekilme kararı alan Gaziantep FK ile eşleşen Sivasspor Teknik Direktörü, “Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinden sonra direkt yarı finale kaldık. Gönül isterdi ki deprem felaketi yaşanmasın, Gaziantep FK lige devam etsin. Biz şu anda direkt yarı finale kaldık ama hiçbir tadı tuzu yok!” dedi. Çalımbay, “Bir kez daha deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet ailelerine sabır yaralılara da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Uğur Çiftçi transferinin gerçekleşmemesinin nedeni

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Uğur Çiftçi’nin Sarı-Kırmızılılar’a gitmemesi hakkında açıklama yapan Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı: “Transfer yapmayacağız. Uğur Çiftçi’nin Galatasaray’a transferi gerçekleşmedi. Kendisi takımda kaldı. Uğur’un transferinin gerçekleşmemesinin nedeni Emre Taşdemir’in Sivasspor’a gelmek istememesi ve sol bek transferi yapmamamız.”