Galatasaray yaz transfer dönemine ‘samba’ ile girecek! Hedefte onlar var

Galatasaray’da ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Transfer hedeflerini belirleyen Sarı-Kırmızılılar, ara dönemdeki takviyeler bir yana yaz transfer dönemine de hazır şekilde girmek istiyor.

BOEY’YE YENİ KONTRAT TEKLİFİ

Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki sağ bekle görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar, hem oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek hem de kontrata 25 milyon Euro’luk bir çıkış maddesi ekleyecek.

Şu ana kadarki temasların olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Galatasaray, genç futbolcuyu Rennes’ten sadece 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

İTALYANLARIN NELSSON AŞKI

İtalya Serie A kulüplerinin Galatasaraylı oyunculara olan ilgisi artarak devam ediyor. Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir yükseliş yaşayan Victor Nelsson bu oyuncuların başını çekiyor. Milan, Atalanta, Fiorentina ve Sampdoria, genç Danimarkalı savunmacıyı yakından takip ediyor.

Sezon başında Sevilla’ya transferi son anda yatan Nelsson için Galatasaray cephesinde 20-25 milyon Euro bandında bir gelir beklentisi var. Özellikle yaz döneminde Galatasaray’ın kapısının ciddi tekliflerle çalınması bekleniyor.

YAZ DÖNEMİNDE İLK İKİ HEDEF: TALISCA & FIRMINO

Sarı-Kırmızılılar’ın yaz dönemindeki ilk iki transfer hedefi için flaş iddia… Yeni sezonda takımı Şampiyonlar Ligi’nde ileriye taşıyabilecek kalitede bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray’ın, Liverpool’daki sözleşmesi bitecek olan Roberto Firmino ile görüştüğü, Anderson Talisca transferinin de yeniden gündeme geldiği ileri sürüldü.

Bir yandan ligde ve kupada şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, diğer taraftan gelecek sezon takımı olası bir Devler Ligi macerasında ileriye taşıyabilecek kalitede bir kadro kurmaya çalışıyor. Bu doğrultuda hem geleceğe yönelik potansiyelli isimlerle görüşen Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda dünya çapında oyuncularla da masaya oturuyor. Di Maria ve Dybala gibi çok büyük yeteneklerle temasta olan Galatasaray için yine iki flaş iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri, Liverpool’daki sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız Roberto Firmino.

Sambacılar devreye girecek

Bu sezon Liverpool’da formasını kaybeden ve hamle oyuncusu olarak kullanılan golcü oyuncunun İngiliz devinden ayrılması gündemde. Galatasaray Yönetimi’nin, Icardi takımda kalsa bile Firmino’yu da almak istediği ve şimdiden görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Sambacı’nın hem ileri uçta hem de tıpkı Mertens gibi forvet arkası için düşünüldüğü de iddialar arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcuyu ikna etmek üzere Galatasaray’dan yolu geçen eski Brezilyalı yıldızların devreye sokulacağı ileri sürüldü. Anlaşma sağlanırsa, Firmino için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

Türk devlerine öneriliyor

Roberto Firmino’dan sonraki ikinci flaş iddia ise yine Brezilyalı bir yıldızla ilgili. Türkiye’de daha önce Beşiktaş forması giyen, ardından Çin’e, sonra da Suudi Arabistan’a giden ve şu sıralarda Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Anderson Talisca ile Galatasaray’ın yakından ilgilendiği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun Arabistan’dan ayrılmak istediği ve menaceri tarafından Türk devlerine önerildiği de iddialar arasında.

Daha önce temas kuruldu

Galatasaray’ın Burak Elmas’ın başkanlığı döneminde Talisca ile temas kurmasından dolayı kulübe böyle bir öneri geldiği, Sarı-Kırmızılı yönetimin gelecek sezonki planlamayı göz önüne alarak bir karar vereceği iddianın detayları arasında. Daha önce astronomik maaş talebi nedeniyle veto edilen 29 yaşındaki Talisca’nın, Şampiyonlar Ligi’nde oynama durumuna göre Galatasaray’ın bütçesine uygun bir seviyeye gelebileceği kaydedildi. Galatasaray Yönetimi’nin bu transferi gündeme aldığı, ancak ısrarcı olmayacağı ifade ediliyor. Talisca’nın Al Nassr’la 2024 yazına kadar mukavelesi bulunuyor.