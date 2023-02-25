Galatasaray yeni on numarasını buldu! Ülkesinin en değerli futbolcusu

Süper Lig’de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe’yi katan sarı kırmızılılar, 10 numara transferi için düğmeye bastı. Arsen Zakharyan ve Giannis Konstantelias ile görüşmelerini sürdüren Cimbom, B planını devreye soktu. İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası ve ödenecek rakam…

Transfer için son tarih olan 5 Mart’a kadar bir orta saha takviyesi yapabilmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rus yıldız Arsen Zakharyan ve Yunan oyuncu Giannis Konstantelias ile görüşmelerini sürdürüyor.

G.SARAY’DAN MATA KARARI

Galatasaray’a sezon başında imza atan Juan Manuel Mata, Dries Mertens’in arkasında kaldı. 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, ligin bitiminde yeni sözleşme yapılmayacağı öğrenildi. Galatasaray formasını 10’u Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta terleten Mata, 3 gol, 2 asistle oynadı. Sadece 424 dakika şans bulan Mata, bu karşılaşmalar arasında sadece Ofspor maçının tamamında sahada kaldı. Diğer maçlarda 90 dakikayı çıkaramadı. İspanya 2. Lig’inde lider konumda bulunan Las Palmas’ın, Juan Mata’nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İspanyol futbolcuyu isteyen Las Palmas, sözleşme imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Mata’nın da ülkesine dönmeye karar verdiği ifade ediliyor.

RASHICA’YA 5 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde Rashica’nın bonservisini de almak isteyen Galatasaray’ın, Kosovalı futbolcuya ayırdığı bütçe belli oldu. Sarı- Kırmızılılar, 3 yıllık vadeyle ödenmek üzere Norwich’e 5 milyon Euro’luk bir teklif yapacak. Galatasaray Yönetimi, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla şimdiden tüm kontrat detaylarını görüştü ve anlaşma sağlandı. İngiliz kulübünün de Rashica’ya gelecek planları arasında yer vermediği belirtiliyor. Sezon başında istenen 13 milyon Euro’luk bonservis bedelinden de vazgeçilmiş durumda. Yine de Cim Bom’u zorlu bir pazarlık süreci bekliyor.

G.SARAY’DAN BAMBA HAMLESİ

İtalya’dan sonra rotayı Fransa’ya çeviren Galatasaray, Lille’in 26 yaşındaki sol açığı Jonathan Bamba’yı gözüne kestirdi. Bu sezon 20 lig maçında 5 gol, 3 asistle oynayan Fransız yıldızın sözleşmesi lig bitiminde sona eriyor. Cim Bom’un gözüne kestirdiği son isim, Lille’in 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba. Bu sezon Fransa Ligi’nde 20 maça çıkıp 5 gol, 3 asistle oynayan yıldız futbolcunun Lille’le olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray da bu fırsatı kaçırmayıp, Fransız futbolcuyu bonservis bedeli olmaksızın renklerine bağlamak istiyor. 5 yıldır Lille forması giyen Bamba’nın piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarında.

CİMBOM’UN B PLANI RIEDER

Ancak bu iki futbolcudan olumlu sonuç alınamaması ihtimaline karşı B planını da hazırlayan sarı-kırmızılılar, İsviçre ekibi Young Boys forması giyen Fabian Rieder’i listeye dahil etti. 10 milyon Euro’luk piyasa değeri ile İsviçre Süper Ligi’nin en değerli futbolcusu olan 21 yaşındaki 10 numara, sezon başında da Galatasaray’ın gündemine gelmiş ancak adım atılmamıştı.

MENAJERİYLE ÖN TEMAS KURULDU

Yönetimin, İsviçreli oyuncunun menajeriyle ön teması kurduğu ve şartların oluşması halinde görüşmelere başlanacağı öğrenildi. Kulübü ile Haziran 2025’e kadar sözleşmesi olan Rieder, merkez ve kanatlarda da görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk’tan onay aldı.

DÜNYA KUPASI’NDA FORMA GİYDİ

Futbola ülkesinin takımlarından Solothurn’un altyapısında başlayan Fabian Rieder, 2017 yılında 16 yaş altı takımına katıldığı Young Boys’ta, 2021’in ocak ayında A takıma yükseldi. Duran top, pas isabeti, pres aktifliği, oyun vizyonu, top kontrolü, teknik ve sezgi yeteneğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 4 gol ve 6 asist kaydetti. Ligde 19 maçta 1.561 dakika görev yapan Rieder, 4 kez haftanın ilk 11’ine seçildi.

İsviçre Milli Takımı’nda da oynayan Rieder, Katar Dünya Kupası’nda ilk kez şans buldu ve milli formayı 2 kere terletti.