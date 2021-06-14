Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) – Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, oyuncuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçerken diğer grup Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Sabah gruplar halinde çalışan sarı-kırmızılı ekibin akşamki idmanına sağlık kontrolünden geçen oyuncular da katıldı.

Bartuğ Elmaz, Eren Aydın, Metehan Baltacı ve Sarper Çağlar salonda yenilenme çalışması yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Mustafa Muhammed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de bulunan Omar Elabdellaoui ve sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sağlık kontrolleri de yarın sürecek.