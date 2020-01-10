Galatasaray yeni transferi Jesse Sekidika’yı KAP’a bildirdi…

Galatasaray günlerdir konuşulan Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı… TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı formayı giyen ve Abdurrahim Albayrak ile poz veren Sekidika’nın transferi KAP’a bildirildi.

İŞTE GALATASARAY’IN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devre arasında kadrosuna Saracchi ve Henry Onyekuru’yu kiralık olarak katan Galatasaray’da üçüncü transfer Jesse Sekidika oldu. Genç futbolcu Cimbom’da 28 numaralı formayı giyecek.

88 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA’ya başvuran ve Aralık sonunda serbest kalacağına dair resmi belgeyi alan Jesse Sekidika Galatasaray’a 4,5 yıllık imza attı.

Eskişehirspor ile dikkat çeken bir performansa imza atan Sekidika 16 maçta 8 gol, 2 asistle yıldızlaştı. TFF 1. Lig’de 23 gol bulan Eskişehir’e ciddi bir hücum katkısı veren Sekidika ligin ikinci yarısında Fatih Terim’in kozlarından biri olacak. (SKOR)

’20 SENE BU FORMAYI ÇIKARMAYACAKSIN’

Jesse’nin Galatasaray’a ciddi katkıda bulunacağını dile getiren başkan Mustafa Cengiz, “Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın” diye konuştu.

Kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise onun uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığının altını çizdi. Albayrak, “Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. ‘En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın’ dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya’daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.