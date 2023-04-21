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20 Nisan 2023
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Galatasaray Yönetimi’nden futbolculara büyük müjde!

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray’da galibiyet serisine ödül olarak, prim serisine devam ediliyor. Konyaspor yenilgisi sonrası takımda motivasyonu artırabilmek adına Adana Demirspor maçından 1 gün önce birikmiş tüm sporcu alacaklarını ödeyen Galatasaray Yönetimi, galibiyet için de 5 milyon TL prim belirlemişti. Bu primler, bir sonraki Kayserispor sınavından 1 gün önce hesaplara yatırıldı.

6 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ

O maçı da kazanan SarıKırmızılılar’da, bu kez Alanya deplasmanından 1 gün önce 5 milyon TL tutarındaki primler ödendi. Alanya’dan da kayıpsız dönen Cim Bom’da, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un galibiyet primini 6 milyon TL’ye yükselttiği öğrenildi.

ÖDEMELER 1 GÜN ÖNCE

Zamlı prim müjdesi, Florya’da yine keyifleri katlarken, ödemelerin Karagümrük maçından 1 gün önce yapılacağı bildirildi. Galatasaray Yönetimi böylece bir anlamda bir uğur denemesi de yapıyor. Aslan bu mücadeleden de galip gelirse, bundan sonraki süreçte de prim sisteminin devam edeceği öğrenildi.

YENİ SİSTEMDEN ÇOK MEMNUNLAR

Geçmiş dönemlerde galibiyet primleri çoğunlukla sezon sonunda ödeniyordu. Sarı-Kırmızılı futbolcular da hem başkan Dursun Özbek’in hem de Erden Timur’un kişisel kefaletlerini kullanarak motivasyonu en üst seviyede tutmalarından çok memnun.

Metin Karabaş

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