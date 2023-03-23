Galatasaray Yönetimi’nin tedbirleri hazır! Florya’da kenetlenme zamanı

Galatasaray Yönetimi, MHK ve Fenerbahçe ile yaşanan süreçlerin takıma olumsuz yansımamasını istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen yöneticiler, bir dizi tedbir planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

ÖZHAN CANAYDIN’I ANMA MESAJI

Galatasaray, efsane başkanlarından Özhan Canaydın’ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Sarı-Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan anma mesajında, “Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın’ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” denildi.

Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın’ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/iwsvQOivkT

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 22, 2023

23 Mart 2002’de başkanlık koltuğuna oturan ve 6 yıl görevde kalan Canaydın, 2 lig, 1 de kupa şampiyonluğu yaşadı.

KULÜP DERGİSİ ÜCRETSİZ YAYINDA

21 yıl önce yayın hayatına başlayan Galatasaray Dergisi, artık dijital olarak içerik üretmeye devam ediyor. Derginin 230. sayısı dün itibarıyla ücretsiz olarak yayına sunuldu.

E-dergi programıyla okunabilecek olan Galatasaray Dergisi’nin bu sayısında Zaniolo ve Kerem’le ilgili özel dosyalar, siyah formanın hikayesi, Çanakkale Destanı’nda Galatasaray, Leblebi Mehmet’in hayatı ve daha birçok detaylı konu yer alıyor.

GOMIS’İN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve artık 38 yaşına girmek için geriye sayan Bafetimbi Gomis’in peşini Araplar bırakmıyor. Daha önce forma giydiği Suudi Arabistan’da çok sevilen Fransız santrfora yeni transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Galatasaray’da süre almakta zorlanan Gomis’in, lig bitiminde Türkiye’den ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

RUMEN YILDIZLAR MİLLİ TAKIM’DA

Galatasaray’ın sezon başında kiraya verdiği iki Rumen yetenek de Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

İtalya Serie B takımlarından Pisa’ya kiralanan Morutan’la (23), Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ittihad Kalba forması giyen Cicaldau (25), Romanya’da ilk 11’de görev yapmaya hazırlanıyor. Romanya, 25 Mart’ta Andorra’ya konuk olurken, 28 Mart’ta Belarus’u ağırlayacak.

ASLAN İSTANBUL’A ABONE!

Sezonun son virajında Galatasaray’ı nispeten daha rahat bir fikstür bekliyor… Cim Bom ligin kalan 12 haftasından birini BAY geçerken, son hafta hükmen galip sayılacak. Diğer 10 maçın sadece ikisinde Alanya ve Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Aslan, 8 maçı İstanbul’da oynayacak. Bu süreçte de yalnızca Beşiktaş ve İstanbulspor sınavları dış sahada; kalan tüm maçlar ise Nef Stadı’nda olacak.

Milli ara öncesindeki son lig maçında deplasmanda Konyaspor’a mağlup olarak zirvede önemli bir avantajını kaybeden Galatasaray’ı, ara sonrasında nispeten rahat bir fikstür bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, kalan 12 haftada sadece 2 kez İstanbul dışına çıkacak. Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanları haricindeki 8 maçını da kendi evinde veya İstanbul takımlarıyla oynayacak olan Cim Bom, bu süreçte 1 haftayı BAY geçerken, son haftadaki Hatay deplasmanında ise hükmen galip sayılacak. Aslan’ın İstanbul’daki deplasmanları Beşiktaş ve İstanbulspor’la oynanacak. Diğer 6 karşılaşmanın tamamı ise Nef Stadyumu’nda.

Çıkış trendinden önce…

Ligin ilk yarısındaki periyoda bakıldığında ise aynı zamanda Galatasaray’ın en fazla puan kaybettiği dönem yaklaşıyor. 8. haftada Adana Demirspor’la deplasmanda yenişemeyen, 10. haftada Kayseri’ye yine deplasmanda mağlup olan Sarı- Kırmızılılar, 11. haftada da içeride Alanya ile 2-2 berabere kalmıştı. Eylül ayındaki Milli ara dönüşüne denk gelen bu fikstürde 18 puanla 8. sırada yer alan Aslan, daha sonra müthiş bir çıkış trendi yakalayarak zirveye ambargo koydu.

Seri erken gelebilir

Bu kez en büyük fark ise üst üste kayıp yaşanan 2 deplasmanın, artık iç sahada oynanacak olması. Galatasaray, Milli ara dönüşünde Adana Demirspor’u seyircisinin de desteğiyle yenmesi halinde, bir sonraki haftayı BAY geçip, ardından Kayseri’yi konuk edecek ve ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını alma fırsatı bulacak. Böylece sezonun son virajına girilirken, Galatasaray çok daha erken bir galibiyet serisi yakalayabilir.

Kupada da aynı tablo

Sarı-Kırmızılılar kalan bölümde işte bu fikstür avantajını en iyi şekilde kullanarak, liderlik koltuğundan hiç inmeden ligi şampiyon tamamlamayı hedefliyor. Üstelik Ziraat Türkiye Kupası’nda da Cim Bom’u benzer bir tablo bekliyor. Çeyrek finalde Başakşehir’le kendi evinde, yani İstanbul’da karşılaşacak olan Galatasaray, adını son 4 takım arasına yazdırmaya çalışacak. (Aslıhan Çil)

FLORYA’DA KENETLENME ZAMANI

Özbek, Öztürk ve Timur; hem Okan Buruk’a hem de oyuncularına güven mesajları verecek. MHK ve Fenerbahçe’ye karşı cephe açan Galatasaray Yönetimi, takımın bu gergin ortamdan olumsuz etkilenmemesi adına şimdiden bazı tedbirler aldı. Yönetim, 1-2 gün içerisinde Florya’ya çıkarma yaparak destek mesajlarını iletecek. Hafta sonuna kadar oyuncuların gecikmiş alacakları ödenecek. Yeni ve iyileştirilmiş sözleşme teklifi bekleyen bazı oyuncularla ilgili görüşmelerinde önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray’da birlik beraberlik zamanı… Son dönemde ortaya çıkan hakem hataları nedeniyle hem MHK’ya hem de ezeli rakip Fenerbahçe’ye karşı cephe açan Sarı-Kırmızılılar, bu gergin ortamdan takımın olumsuz etkilenmesini kesinlikle istemiyor. Milli arada gerekli tedbirleri almaya karar veren yönetim, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne bir destek çıkarması yapacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2. Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Florya’ya giderek hem teknik direktör Okan Buruk’la kurmaylarına hem de futbolculara güven mesajlarını iletecek.

Demeçlere ara verilecek

Takımın olumsuz bir durum yaşamaması adına gerilim dozu yüksek demeçlere ara verecek olan Sarı-Kırmızılı yönetim, gecikmiş alacaklar için de kolları sıvadı. Hafta sonuna kadar yapılacak ödemelerle birlikte oyunculardaki moral seviyesinin yeniden yukarıya çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni kontrat bekleyen bazı oyuncularla ilgili görüşmelere de önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağı ve maaşlarda iyileştirmeye gidileceği, gelen haberler arasında.

‘Bu ligin lideri biziz’

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada dinlenen Sarı-Kırmızılılar, dün itibarıyla sahaya inerken, teknik direktör Okan Buruk da terapi seanslarına başladı. Antrenman öncesi oyuncularıyla bir moral konuşması yapan Buruk, Konyaspor deplasmanı dönüşünde uçakta oluşan karamsar havanın bir an önce terk edilmesi gerektiğini vurguladı. Hâlâ Süper Lig’in lideri olduklarını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, “Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız. Dolayısıyla panik veya kötümser bir hava içinde olmaya gerek yok. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmak” diye konuştu.

Kadroda istikrar planı

Ekibiyle de kritik toplantılar yapan Buruk, “Kadroda istikrar” kararı aldı. Tüm oyuncularına süre verebilmek adına mümkün olduğunca rotasyonlu tercihler yapan Okan hoca, ideal 11’i sakatlıklar ve cezalar dışında ligin kalan bölümünde değiştirmeyi düşünmüyor. Aslan’ın hocası, Milli aradan sonraki Adana Demirspor karşılaşmasında hazır olan en iyi ilk 11’i sahaya sürüp sonrasında da aynı şekilde yola devam etmenin hesapları içinde.

Zaniolo’dan vazgeçmek yok

Takımın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo’ya henüz bir maçta tam süre vermeyen Okan Buruk’un aldığı kritik kararlardan biri de genç oyuncuyla ilgili. Buruk, Milli ara sonrası oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Zaniolo’yu tamamen ilk 11’e adapte etmeyi planlıyor. Bir yandan Mertens’in geri dönüşünü de dört gözle bekleyen Okan hocanın hedefi, Zaniolo’yu sağ kanatta, Mertens’i de forvet arkasında kullanabilmek. Başarılı çalıştırıcı, bu ikiliyi bir araya getirdikten sonra bir daha hücum hattında mecbur kalmadıkça değişiklik yapmayı düşünmüyor. Özel bir çalışma programıyla sezonun kalan bölümüne hazırlanan Zaniolo’nun en büyük hedefi ise yeniden İtalya Milli Takımı kadrosuna dahil olabilmek.

Metin Karabaş