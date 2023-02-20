Galatasaray Yusuf Demir’in transferi için Eyüpspor ile anlaşma sağladı

Galatasaray’ın sezon başında Rapid Wien’den transfer ettiği Yusuf Demir, ilk devrede beklenen şansı bulamazken, Sarı-Kırmızılılar da genç futbolcuyu kiralık olarak göndermenin yolunu arıyor. Daha önce Kasımpaşa ile görüşen Galatasaray, bir başka İstanbul takımı Eyüpspor ile el sıkıştı.

Tek sorun Yusuf Demir

Galatasaray ile Eyüpspor, kiralık transferi konusunda anlaşma sağlarken, gözler Yusuf Demir’e çevrildi. 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’dan ayrılmak istemezken, ikna olması halinde sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Eyüpspor’un formasını giyecek.

Alt lige transfer olabilir

Daha önce Kasımpaşa’yla da adı anılan Yusuf Demir’in bu transferi TFF talimatlarına takıldı. Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray’da oynayan Yusuf Demir’in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatlarına göre sadece alt ligler için uygun durumda. Eyüpspor da bu kuraldan faydalanarak transferi tamamlamayı hedefliyor.

İşte o madde:

“Bir sezon içerisinde aynı ligdeki iki kulübe tescil edilerek her iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan futbolcuların, üçüncü bir kulübe tesciline ve müsabakalara katılmasına, oynadığı ligden farklı bir lige transferi halinde izin verilir.”

Sezon başında 6 milyon Euro’ya transfer edildi

2 Haziran 2003 Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Rapid Wien altyapısında futbola başladı. Bu takımda profesyonel olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Barcelona’ya kiralandı. Ocak 2022’de Rapid Wien’e dönen Yusuf, bu sezonun başında ise Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar Yusuf’un bonservisi için Avusturya ekibine 6 milyon Euro verdi.

Galatasaray ile 9 maça çıktı

Bu sezon Galatasaray forması ile 9 resmi müsabakada görev alan Yusuf Demir, gol katkısı sunamadı. 1 defa takım arkadaşlarına gol pası veren 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 maçta sarı kart gördü.