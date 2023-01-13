Galatasaray’a 3 transfer! O pozisyonlara takviye…

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ‘yi 3-0 mağlup eden Galatasaray ‘da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde ilk 17 maçın 10’unu dışarıda oynayan G.Saray, sıradaki 5 maçın 4’üne Nef Stadı’nda çıkacak. Aslantepe’de Hatayspor ve Antalyaspor ile karşılaştıktan sonra Giresun’a konuk olacak Cimbom, ardından peş peşe coşkulu taraftarı önünde Ümraniyespor ve Trabzonspor ‘u ağırlayacak.

‘Bizden haber bekle’ mesajını gönderdiler

Aldığı galibiyetlerle lider durumda bulunan Galatasaray, yapacağı transfer hamleleriyle şampiyonluğa uzanmak istiyor. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir’in sakatlık problemleri, Patrick Van Aanholt’un da istikrarsız performansı Aslan’ı sol beke transferi mecbur kılmıştı. Cim Bom’da yabancı sınırından ötürü gündeme yerli isimler gelmişti. Antalyaspor’lu Güray Vural ile ilk etapta her konuda anlaşan Galatasaray, 34 yaşındaki oyuncuya, ‘Bizden haber bekle’ mesajını gönderdi.

FANATİK duyurmuştu

Bu sırada İskoç ekibi Dundee United forması giyen Aziz Behich ile Sivasspor’lu Uğur Çiftçi de listeye girdi. Sarı kırmızılılar iki oyuncu için de temasa geçti. Yapılan görüşmeler doğrultusunda Aslan, Uğur’da karar kıldı. FANATİK’in ulaştığı bilgilere göre; Sivasspor’dan Uğur Çiftçi ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Çalımbay da açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Ajansspor’a yaptığı açıklamada, “Uğur Çiftçi’nin transferi için Galatasaray’la yüzde 90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray’dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz” dedi.

Tercih yabancı olacak

Sol bek ihtiyacını Uğur Çiftçi ile gideren Galatasaray yönetimi, şimdi gözünü stoper ve santrfor transferlerine çevirdi. 5 büyük ligden geniş bir transfer listesi bulunduğu öğrenilen Galatasaray’da stoper ve santrfor transferlerinde tercihin yabancı oyuncu olacağı kaydedildi.

Ayrılmaya sıcak bakmıyorlar

Galatasaray’ın transfer etmeyi planladığı yabancı oyunculara yer açabilmek adına kadrodaki bazı yabancı isimlerle yollarını ayırması gündemde. Bu anlamda sarı-kırmızılı ekip, Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolları ayırmak istiyor. Sezon başında İtalya’dan teklif alan ve reddeden Van Aanholt, devre arasında da ayrılmaya pek niyetli değil. Van Aanholt’un 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Haris Seferovic’in ise ailesiyle İstanbul’da yaşamaktan çok mutlu olduğu ve bu yüzden ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.