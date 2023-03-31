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30 Mart 2023
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Galatasaray’a art arda müjdeli haberler! Her şey yolunda…

Alaturka Online
Alaturka Online

Son dönemde Galatasaray’da göz dolduran isimlerden biri olan Milot Rashica, Kosova Milli Takımı’nda da bu oyununu sürdürdü.

İsrail ve Andorra maçlarında 1’er gole katkı veren 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, takımının yıldızlarından biri oldu. Şampiyonluk yarışı öncesinde Rashica’nın bu performansı Sarı-Kırmızılı ekibin teknik heyetinin de yüzünü güldürdü.

Zaniolo bu kez 11’de

Ara transfer döneminde takıma katılan Nicolo Zaniolo’nun, ilk 11’de ne zaman sahaya çıkacağı merak konusuydu. Geldiği günden sonra hazırlık maçlarında sonradan oyuna dahil olan, ligde ise Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında süre bulan İtalyan süperstar, Karabağ ile oynanan maçta 11’de yer aldı. 23 yaşındaki futbolcunun, bu kez de Adana Demirspor mücadelesinde ilk kez resmi bir maçta 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

55 gün sonra Mertens

Dizindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Dries Mertens, Sarı-Kırmızılı formasına kavuşmak için gün sayıyor… Son iki idmanın tamamında takımla birlikte çalışan Belçikalı futbolcunun durumu iyiye gidiyor. Sakatlığını tamamen atlatan 35 yaşındaki futbolcunun, forma giyebilecek hale geldiği öğrenildi. Bu doğrultuda Okan Buruk’un şans vermesi halinde Mertens’in formasına kavuşması bekleniyor.

Taraftarlar akın edecek

Sarı-Kırmızılı futbolseverler, Adana Demirspor maçında da takımlarını yalnız bırakmayacak. Konyaspor yenilgisi sonrasında yeniden bir 3 puan serisi başlatmak isteyen Galatasaray’da taraftarlar, takımları için itici güç olmaya çalışacak. Mavi Şimşekler ile oynanacak karşılaşma için çıkarılan biletler ise günler öncesinden tükenmişti.

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