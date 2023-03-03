Galatasaray’a bedava transfer! Bonservissiz gelecek

Süper Lig lideri ve transfer şampiyonu Galatasaray’da büyük hareketlilik yaşanıyor. Sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Aslan’ın son olarak Uruguaylı sol beki bonservis bedeli ödemeden kadroya katacağı iddia edildi. işte haberin ayrıntıları…

Galatasaray’ın genç yıldızına resmi teklif!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın 18 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaztransferin gözdesi oldu. Fransız ekibi Strasbourg ve İspanyol temsilcisi Celta Vigo’nun radarına giren file bekçisi ile Sarı-Kırmızılılar Haziran 2025’e kadar sözleşme uzattı. Celta Vigo Jankat Yılmaz için 500 bin Euro’luk transfer teklifi yaptı ve kabul edilmedi. İspanyol takımı ikinci teklifini 1 milyon Euro’ya çıkardı ve bu teklifte kabul edilmedi. Celta Vigo’nun sezon sonunda Jankat için yeni bir teklif yapması bekleniyor.

İtalyanların Nelsson aşkı

İtalya Serie A kulüplerinin Galatasaraylı oyunculara olan ilgisi artarak devam ediyor. Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir yükseliş yaşayan Victor Nelsson bu oyuncuların başını çekiyor. Milan, Atalanta, Fiorentina ve Sampdoria, genç Danimarkalı savunmacıyı yakından takip ediyor. Sezon başında Sevilla’ya transferi son anda yatan Nelsson için Galatasaray cephesinde 20-25 milyon Euro bandında bir gelir beklentisi var. Özellikle yaz döneminde Galatasaray’ın kapısının ciddi tekliflerle çalınması bekleniyor.

Yeni Burak Yılmaz!

Geçen sezon başında Ankara Keçiörengücü’nden gelen ve performansı ile sınıfı geçemeyen 22 yaşındaki genç oyuncu, bu sene bambaşka bir görüntü sergiliyor. Her antrenman sonrası ekstra şut ve hava topu çalışan, fiziksek olarak da dayanıklılık anlamında da, fazla mesai harcadığı için iyi duruma gelen Barış Alper’deki bu değişim meyvelerini verdi. Teknik direktör Okan Buruk’un gözüne giren genç oyuncu, çalışkanlığının mükâfatını almaya başladı. Barış Alper’in yükselen formu, A Milli Takımı açısından da büyük önem taşıyor. Genç oyuncunun, stil olarak “Yeni Burak Yılmaz” olacağı öngörülüyor.

Mata ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, İspanyol oyuncusu Juan Mata ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata, sarı kırmızılı takımda sınırlı süre bulabildi.

3 yıllık sözleşme önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Meksika temsilcisi Puebla’da forma giyen 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek oyuncusu Gaston Silva’yı yeni sezon için kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, 30 Haziran 2023’e kadar kontratı bulunan futbolcu ile yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar’da Fernando Muslera ve Lucas Torreira’nın da vatandaşı olan futbolcuya Galatasaray’ın 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürülüyor.

Gaston Silva’nın performansı

Bu sezon 27 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Uruguayalı futbolcu daha önce Independiente ile Copa Sudamericana’yı kazanmıştı. Hatırlanacağı üzere Galatasaray bu bölge için son olarak Hatayspor’da oynayan Sam Adekugbe’yi transfer etmişti. Cimbom, Hatayspor’dan transfer ettiği Kanadalı kanat oyuncusuyla sahada 1 yabancı oyuncu fazladan oynatabilecek.