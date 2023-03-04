Galatasaray’a dev transferde müjde!

Kahramanmaraş merkez üstü olmakla birlikte 10 ilde etkisini gösteren ve ‘asrın felaketi’ olarak anılan 7,7’lik depremler sonrası, tüm spor camiası tek yürek olurken, yaşanan bu hadisenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ligleri erteleme kararı almıştı. Bu durum sonrasında ise ligin bitiş süresi uzamıştı. Sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Mauro Icardi’nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Süper Lig, TFF tarafından 3-4 Mart tarihlerinde yeniden başlamak üzere ertelenmişti. Bu yüzden maçlar kayacağı için sezonu bitişi de Haziran ayını bulabilir.

Son maç Galatasaray – Fenerbahçe derbisi

Normal şartlarda Galatasaray, Süper Lig’deki son maçını deplasmanda Atakaş Hatayspor’la Fenerbahçe ise iç sahada Gaziantep FK ile oynayacaktı. Deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldığı için sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray son maçını 37. haftada Nef Stadyumu’nda oynayacak.

Kiralık oyuncularda sorun çıkabilir

Süper Lig’de son maçların Haziran ayına sarkabilme ihtimali, taraftarları ürküten bir başka mesele… Çünkü Sarı-Kırmızılı takımda tam 8 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2023’te sona eriyor. Bu isimler arasında takımın süper yıldızları da bulunuyor. Sezon başında PSG’den kiralanan Mauro Icardi’nin kontratı 31 Mayıs’ta bitiyor ve Arjantinli futbolcu kulübünün talep etmesi halinde Fransa’ya geri dönmek zorunda kalabilir.

Monaco, Onyekuru’yu çağırmıştı

2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglere ara verilmiş ve takvim uzatılmıştı. O dönem Galatasaray’ın Monaco’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Fransız ekibi tarafından geri çağrılmış ve kalan maçlarda oynamamıştı.

Icardi derbide sahada

Deprem felaketi nedeniyle liglere 1 aylık ara verildiği için liglerin bitişi uzayabilir. Cimbom’da kiralık sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Mauro Icardi’nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. Sarı-Kırmızılıların, Paris Saint-Germain’le (PSG) yaptığı anlaşmada Arjantinli yıldızın sezonu tamamladıktan sonra kulübüne döneceği maddesi yer alıyor.

Görüşme gerçekleşti

Galatasaray’da Roberto Firmino transferi için yapılan planın detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki forveti bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, Ada’dan gelen haberler doğrultusunda beklemeye geçmişti. Gözler Brezilyalı yıldızın Liverpool’la yapacağı görüşmedeydi. İngiliz basınına göre dün bu görüşme gerçekleşti. Taraflar anlaşamayınca, Firmino, hocası Jürgen Klopp’a Liverpool’dan ayrılma kararını bildirdi. Böylece Galatasaray’ın önündeki en büyük engel de kalkmış oldu.

Mertens’in yerine geçecek

İşte tam da bu noktada Galatasaray Yönetimi devreye girdi ve Firmino’nun transferi bitirilmeye çalışılacak. Ada basınına göre Sambacı’nın şimdiden çok sayıda talibi var. Galatasaray’da bu transferi en çok isteyen isimlerin başında ise teknik direktör Okan Buruk geliyor. Sadece santrfor değil, ikinci forvet olarak da oynayabilen Firmino’yu yaşı ilerleyen Mertens’in yerine düşünen Buruk, Brezilyalı yıldızın takım oyununa seviye atlatacağını düşünüyor.