Galatasaray’a dünya yıldızı! Boey’in yerine geliyor

Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon sağ kanatta ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünde taht kuran Sacha Boey’u Avrupa’nın dev kulüpleri yakından takip ediyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi ise yıldız oyuncuyu astronomik bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak. Galatasaray’ın Boey’u satması durumunda kadrosunu yine kaliteli bir sağ kanat oyuncusu ile güçlendirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih’in Faslı yıldızı Noussair Mazraoui ile görüşen Cimbom’da yeni aday Sporting Lizbon forması giyen Hector Bellerin… Ocak ayında Portekiz ekibiyle sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu Haziran ayında boşa çıkıyor. Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Bellerin 1 kez fileleri havalandırdı.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Kariyerinde 332 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu, 15 gol ve 41 asistle mücadele etti. Arsenal, Real Betis, Watford ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 4 kez de İspanya Milli Takımı’nda top koşturdu. Bellerin ile G.Saray dışında Fransız takımları da yakından ilgileniyor.