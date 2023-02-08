Galatasaray’a Fernando Muslera müjdesi! Kararı Okan Buruk verecek

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor maçının 83. dakikasında Bakasetas’ın frikiğini kurtardı. Muslera’dan dönen topa Bartra hamle yapmak istedi ama Uruguaylı file bekçisi hızlı davrandı. Bu sırada İspanyol stoper topa vurmak isterken Muslera’nın sağ ayak bileğine istemeden vurdu. Acı içinde yerde kalan Muslera, sedyeyle sahayı terk etti.

DARBEYE BAĞLI KANAMA VE KISMİ ÇÖKME

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera’nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak maçın 85. dakikasında yerini Okan Kocuk’a bırakan Fernando Muslera’nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kaptanımız Fernando Muslera’nın yapılan tetkiklerinde ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

OKAN KOCUK’A GÜVEN TAM

Teknik direktör Okan Buruk, kaleci transferi düşünmüyor ve Muslera dönene kadar Okan Kocuk’la devam edecek. Okan’ın kaleyi devralmasıyla +3 yerli kuralında Buruk’un eli rahatlayacak ve Rashica’ya 11’de yer açılacak. Profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki genç eldiven Jankat Yılmaz ise kiralık gönderilemeyecek ve kulübede oturacak.

TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYA NİYETİ YOK!

Galatasaray’ın ligdeki 2-1’lik Trabzonspor galibiyeti sırasında Bartra’nın müdahalesiyle sakatlanan ve yerini Okan Kocuk’a bırakmak zorunda kalan Fernando Muslera, stadı koltuk değnekleriyle terk etmişti. 36 yaşındaki eldivenin detaylı tetkikleri sonucunda ayak sırtı kemiğinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildi. Tedavisine başlanan Urugaylı kalecinin, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ancak Muslera’nın o kadar uzun süre takımı yalnız bırakmaya niyeti yok. Yoğun bir tedavi programına giren Nando, geri dönüş sürecini 2-3 hafta bandına çekmeyi hedefliyor.

Takımını zorlu periyotta yalnız bırakmak istemeyen Muslera, fedakârlık yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

DOKTORLARLA GÖRÜŞECEK

Hem teknik ekip hem de sağlık heyetiyle görüşen Fernando Muslera’nın, iğne ve bandajlarla da olsa oynamak istediğini dile getirdiği öğrenildi. Ligler yeniden başladıktan sonra Muslera hakkındaki son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.