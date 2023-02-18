Galatasaray’a, Fernando Muslera’dan müjde! İşte döneceği tarih…

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen arada birkaç antrenman yapan ve sonrasında 5 günlük izne çıkan Galatasaray, dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara kaldığı yerden devam etmişti. Günü hafif tempoda geçiren Sarı-Kırmızılılar, bugünden itibaren vites yükseltmeye başladı.

BAY geçecek

Kafile pazartesi günü ise Antalya’ya geçerek 1 haftalık kampa girecek. Burada iki hazırlık maçı oynayacak olan Galatasaray, ardından İstanbul’a dönecek. Ligler başladığında ise normalde ilk maçı Gaziantep’le deplasmanda oynayacak olan Cim Bom, rakibi ligden çekilmek zorunda kaldığından haftayı BAY geçecek. Aslan bu arayı da bir hazırlık maçıyla değerlendirmenin hesapları içinde.

İlk maç Alanya’yla

Aslan’ın ilk hazırlık maçı da resmen açıklandı. Galatasaray, Alanyaspor ile 26 Şubat’ta deprem bölgelerine yardım için hazırlık maçı oynanacağını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar’dan yapılan açıklamada, “26 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasında toplanacak olan bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenari reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır” denildi.

Deprem bölgesi için yoğun mesai

Süper Lig’de lider konumda olan Cim Bom hem deprem bölgelerine yardım etmek için yoğun mesai harcıyor hem de kendisini yeniden lige hazırlamaya gayret gösteriyor. Tüm çalışmalar hızla devam ederken Aslan’a kaptanından müjdeli bir haber geldi.

Antalya’ya gidiyor

NTV’nin bilgisine göre; Trabzonspor karşılaşmasında kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanan Fernando Muslera da Antalya kampına götürülecek. Kısa sürede antrenmanlara da başlayacak olan Uruguaylı eldivenin 11 Mart’ta oynanması planlanan Kasımpaşa karşılaşmasında yeniden kaleyi devralması bekleniyor. 36 yaşındaki file bekçisinden gelen bu güzel haber teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Ne olmuştu?

Trabzonspor karşılaşmasında kurtardığı frikikte aldığı darbeyle sakatlanan Fernando Muslera’nın maçı acı içinde yarıda bırakması, Galatasaray camiasını şoka uğratmıştı. Dün hastanede yapılan detaylı tetkiklerde Uruguaylı kalecinin sağ ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti.

21 maçın 9’unda kalesini kapattı

Tedavisine hemen başlanan tecrübeli file bekçisinin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti. 36 yaşındaki kalecinin, iyileşme sürecine göre mart ayında yapılacak karşılaşmalara yetişme ihtimali bulunuyordu. Deprem nedeniyle liglere verilen arada Muslera eksiklerini kapatmaya çalışacak ve Kasımpaşa sınavına yetişmeye çalışacak. Bu sezon Süper Lig’de Sarı-Kırmızılılar’ın kalesini 21 maçta koruyan tecrübeli file bekçisi, 16 gol yerken 9 karşılaşmada rakiplerine geçit vermedi.