Galatasaray’a Fransa’dan bir yeni transfer hedefi daha!

Galatasaray’da rota Fransa’ya dönmüş durumda. Paris’te kritik transfer görüşmeleri gerçekleştirmeye hazırlanan Galatasaray, Fransa sınırları içerisinde bir başka yıldızı da listesine ekledi.

‘OYUNCU DEĞİL KARAKTER ALIYORUZ’

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sezon başından bu yana uyguladıkları transfer politikası hakkında önemli ipuçları verdi.

Timur, gündemdeki oyuncuları transfer etmeden önce, bağımsız şirketlere karakter analizleri yaptırdıklarını ve bu doğrultuda imza atıp atmamaya karar verdiklerini söyledi. Okan Buruk da transfer yaparken oyuncuların karakterlerine ve kendilerini takıma adayıp adamayacaklarına çok dikkat ettiklerini dile getirdi.

HER YILDIZA BİR ALTERNATİF

Sarı-Kırmızılı kulübün transferdeki öncelikli planlarından biri de Avrupa devlerinin radarına giren her yıldıza erkenden bir alternatif bulmak. Bu doğrultuda scout ekibinin önerdiği ve teknik ekibin onay verdiği birçok genç yıldızla görüşmeler yapılıyor.

Galatasaray Yönetimi sezon sonunda özellikle Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira’nın yüksek rakamlar karşılığında satılma ihtimaline karşı bir önlem arayışında.

RASHICA’YA 5 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde Rashica’nın bonservisini de almak isteyen Galatasaray’ın, Kosovalı futbolcuya ayırdığı bütçe belli oldu. Sarı- Kırmızılılar, 3 yıllık vadeyle ödenmek üzere Norwich’e 5 milyon Euro’luk bir teklif yapacak.

Galatasaray Yönetimi, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla şimdiden tüm kontrat detaylarını görüştü ve anlaşma sağlandı. İngiliz kulübünün de Rashica’ya gelecek planları arasında yer vermediği belirtiliyor. Sezon başında istenen 13 milyon Euro’luk bonservis bedelinden de vazgeçilmiş durumda. Yine de Cim Bom’u zorlu bir pazarlık süreci bekliyor.

CİM BOM’DAN BAMBA HAMLESİ

İtalya’dan sonra rotayı Fransa’ya çeviren Galatasaray, Lille’in 26 yaşındaki sol açığı Jonathan Bamba’yı gözüne kestirdi. Bu sezon 20 lig maçında 5 gol, 3 asistle oynayan Fransız yıldızın sözleşmesi lig bitiminde sona eriyor.

Galatasaray’dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Bir süredir İtalyan kulüplerinden takviyeler yapan Sarı-Kırmızılılar rotayı bu kez Fransa’ya çevirdi. Cim Bom’un gözüne kestirdiği son isim, Lille’in 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba. Bu sezon Fransa Ligi’nde 20 maça çıkıp 5 gol, 3 asistle oynayan yıldız futbolcunun Lille’le olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray da bu fırsatı kaçırmayıp, Fransız futbolcuyu bonservis bedeli olmaksızın renklerine bağlamak istiyor. 5 yıldır Lille forması giyen Bamba’nın piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarında.

Çok talibi var

1.75 boyundaki Fildişi Sahili kökenli Jonathan Bamba’nın Avrupa piyasasında çok sayıda talibi bulunuyor. Hatta Türkiye’den de Galatasaray dışındaki devlerin listesinde yer alan Bamba, Fransız gazetelerinde yer alan haberlere göre Lille’in yeni mukavele teklifini kesinlikle kabul etmeyecek. Ancak genç futbolcunun menajeri, masaya oturduğu kulüplerden imza parası talep ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bir sonraki temasta oyuncunun maliyetini mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışacak.