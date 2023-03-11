Galatasaray’a genç yetenek! Gözlemciler izlemeye gidiyor

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da gelecek adına planlar yapıyor. Ara transferde Dinamo Moskova’nın genç yıldızı Arsen Zakharyan’ı kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu kez bir başka genç yeteneğin peşine düştü.

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında bugün evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

VAN AANHOLT PİYANGOSU

Galatasaray’da sezonun ilk yarısında forma şansı bulmakta zorlanan ve yerini Kazımcan Karataş ile Emre Taşdemir’e kaptıran Patrick van Aanholt devre arasında PSV’ye transfer oldu. Hollanda ekibi geçtiğimiz günlerde tecrübeli sol beki 2023-2024 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Patrick van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray, oyuncunun yüklü maaşından kurtuldu.

YILDIZLAR İÇİN GELİYORLAR

Cim Bom’un iki başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson ve Sacha Boey’ye Avrupa kulüplerinden temsilciler geliyor. Danimarkalı stoper ve Fransız sağ beki izlemek üzere Kasımpaşa maçında tribündeki yerini alacak olan gözlemciler, kulüplerine rapor gönderecek.

Galatasaray Yönetimi, yaz döneminde her iki oyuncu için de çok önemli teklifler bekliyor. Sarı-Kırmızılılar şimdiden hem Nelsson’a hem de Boey’ye alternatif arayışında.

ASLAN’DA KALECİ OPERASYONU

Galatasaray, Fernando Muslera dönemi sonrasına hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli kaleci sonrasında sıkıntı yaşamamak adına işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda alternatif isimler de belirlenmiş durumda.

REAL BETIS İLE PENA REKABETİ

2021-2022 sezonun devre arasında Barcelona’dan kiralık olarak Aslan’a gelen Inaki Pena’nın, Katalan ekibiyle sözleşme uzatmak istemediği öğrenildi. Sezon sonunda Barça’yla olan kontratı sona erecek olan 24 yaşındaki eldivenin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle de daha önceden sözlü olarak 2026’ya kadar anlaştığı Barcelona’da kariyerine devam etmeyi düşünmediği iddia edildi.

Ter Stegen’in gerisinde kalan Pena için Galatasaray ile Real Betis’in devrede olduğu öne sürüldü. Pena, Sarı-Kırmızılılar’ın kalesini koruduğu 8 maçta 11 gole engel olamamıştı.

ASLAN YENİ HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Bulgar futbolunun gelecekte çok şey beklediği, A Milli formayı 18 yaşında giyen kaleci Vutsov, Galatasaray’ın radarına takıldı. Sarı-Kırmızılı kulübün scoutları yarın Slavia Sofia’nın maçında 20 yaşındaki eldiveni izleyecek.

Fernando Muslera sonrasına şimdiden hazırlık yapan Galatasaray, scout ekibinin oluşturduğu geniş havuz doğrultusunda kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı kulübün radarına takılan son oyuncu Komşu’dan. Bulgaristan’da Slavia Sofia forması giyen 1.90 boyunda 20 yaşındaki kaleci Svetoslav Vutsov, Galatasaray’ın ilgilendiği gençler arasına girdi. Sarı-Kırmızılı kulüpten birkaç gözlemcinin, Slavia Sofia’nın yarın Arda isimli takımla ligde oynayacağı maçta tribünde olacağı ve Vutsov’la ilgili rapor hazırlayacağı iddia edildi.

Performansı beğenilirse…

İlk kez 18 yaşında A Milli Takım forması giyen ve Bulgaristan futbolunun gelecekte çok şey beklediği Svetoslav Vutsov, bu sezon 6 maçta kalesini gole kapatarak kötü giden takımının orta sıralarda mücadele etmesini sağladı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç eldivenin performansı beğenilirse, transfer çalışmalarının başlayacağı, bu operasyonun da bir gelecek yatırımı olarak görüldüğü belirtildi.