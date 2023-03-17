Galatasaray’a kötü haber! Cezalı duruma düştü

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 14 maçtan galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor karşısında da ilk yarıda öne geçmeyi başardı.

Galatasaray’da son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu’nun pasında 31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

VICTOR NELSSON CEZASI NEDENİYLE YOK

Galatasaray’ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede takımın önemli isimlerinden Victor Nelsson, cezası nedeniyle forma giyemiyor. Danimarkalı savunmacı, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

3 İSİM SINIRDAYDI

Victor Nelsson’un sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesi Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında yer alıyorlardı. 3 oyuncu da Konyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başladılar.

İLK YARIDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray’da Berkan Kutlu, 36. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Gelişen Konyaspor atağında orta sahada rakibine bir müdahale gerçekleştiren milli oyuncu, avantaja bırakılan pozisyonun sona ermesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Berkan Kutlu, Galatasaray’ın Adana Demirspor’u konuk edeceğiz lig mücadelesinde forma giyemeyecek.