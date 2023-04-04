Galatasaray’a kötü haber! Pena kararı verildi…

Geçen sezon kaleci Fernando Muslera’nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında Sarı-Kırmızılı yönetim devre arasında kaleci takviyesi yapmış ve Barcelona’dan Inaki Pena’yı kiralamıştı. Dönemin teknik direktörü Domenec Torrent’in önerisi ve Barcelona’yla yakın ilişkileri sonrasında İspanyol file bekçisi yarım dönem Galatasaray’ın kalesini korudu.

Fransız devini peşine taktı

Cim Bom’daki performansıyla Türk futbolseverlerden geçer not alan 24 yaşındaki kaleci sözleşmesi gereği sezon sonunda yeniden kulübü Barcelona’ya dönmüştü. Başarılı eldiven, Aslan’daki kurtarışlarıyla Fransız devini de peşine takmıştı.

Luis Campos detayı

AS’ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Galatasaray’daki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona’ya geri dönen Inaki Pena ile ilgilendi. Fransız devinde göreve başlayan Luis Campos’un, İspanyol file bekçiyi Galatasaray döneminden yakından tanıdığı ve Pena ile yakından ilgilendiğini belirtildi.

Bonservissiz alınması planlandı

Haberin detaylarında ise Pena’nın çok iyi refleksleri olan bir kaleci olduğunun altı çizilirken, Barcelona ile sözleşmesinin 2023 yılında sona erdiği ve Campos’un bonservissiz bir şekilde transferi bitirebilmek için girişimlerde bulunabileceği iddia edildi.

Xavi’den övgü dolu sözler

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 8 maçta görev yapan 23 yaşındaki kaleci özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona ile oynadığı maçlardaki performansları ile dikkat çekmiş ve teknik direktör Xavi, Pena’ya övgü dolu sözler sarf etmişti.

1. kaleci Donnarumma

Ancak ilgi olsa bile PSG, Pena’yı şu anda 2. kaleci olarak düşünüyor. Hem takımın yeni teknik direktörü Galtier hem de Luis Campos, Donnarumma’ya gelecek sezonda 1. kaleci olacağını bildirmiş durumda.

Okan’dan memnunlar ama…

Bir yandan PSG’nin dirsek teması sürerken diğer taraftan da Aslan artık 36 yaşına gelen Fernando Muslera’nın yedeğini sağlama almak istiyor. Teknik heyet her ne kadar ikinci kaleci için Okan Kocuk’tan memnun olsa da Pena fikri ilerleyen dönemlerde as kaleci konusunda ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda Cim Bom’un da çalışmaları devam ederken Barça’dan kötü haber geldi.

3 yıllık sözleşme

Katalan devi, 24 yaşındaki eldivenle yola devam etme kararı aldı. Mundo Deportivo’nun haberine göre; Barcelona, Pena’nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.