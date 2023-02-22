Galatasaray’a kötü haber! UEFA gittiler: Paramızı ödeyin

Süper Lig’de zirvede bulunan ve oluşturulan kadroyla adından sıkça söz ettiren Galatasaray’a şoke eden bir haber UEFA’dan geldi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa’da ses getirdi. Sarı-kırmızılı kulübe sezon başındaki transfer nedeniyle kötü haber gelirken kulübe ihtarname gönderildi.

TRANSFER DURMUYOR

Transferde çıtayı en tepeye çıkaran Galatasaray’da tüm planlar, çifte şampiyonluk ve önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi macerasına üzerine kurgulanmış durumda. Kesenin ağzını sonuna kadar açan Sarı-Kırmızılılar hem eldeki güçlü kadroyu korumak hem de dünya yıldızları ve yıldız adaylarıyla takımı güçlendirmenin hesapları içinde.

Bu doğrultuda iç ve dış transferde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Bu dev operasyonun bir bölümü uzayan mevcut transfer dönemini kapsarken, diğer çalışmalar ise yaz dönemi düşünülerek yapılıyor.

İDMANLAR SÜRÜYOR

Antalya kampında, sezona hazırlanan Galatasaray, bugünü iki maç yaparak geçirecek. Sarı-kırmızılılar, saat 14.00’te Gençlerbirliği ve 19.00’da Pendikspor ile basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı birer hazırlık karşılaşması oynayacak.

RAPID WIEN’DEN İHTARNAME

Bu sezon hem puan cetveline hem de transfere liderlik yapan Galatasaray’a Avusturya’dan kötü haber geldi. Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien, taksitini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi, bununla ilgili olarak da UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi.

ÖDEME GECİKTİ

Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Cim-Bom, daha ilk senesinde ödemeyi geciktirdi.

UEFA VE TFF BİLGİLENDİRİLDİ

Bunun üzerine Rapid, hukuksal yollardan hakkını aramak için girişimde bulundu. Bu konuda UEFA ve TFF’yi de bilgilendirdi

Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan Yusuf Demir, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi. Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.

Galatasaray’ın 6 milyon euro vererek, “geleceğe yatırım” olarak gördüğü Yusuf Demir, aynı bölgelerde oynayan Nicolo Zaniolo’nun da gelmesiyle daha fazla mücadele içerisine girmesi gerekecek.

3. KULÜP TARTIŞMASI

Yusuf Demir’den gerektiği şekilde faydalanamayan Galatasaray, genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Ancak bu sezon Rapid ve Galatasaray’a tescil olan ve oynayan Yusuf’un Türkiye’de üçüncü bir takımda oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

BARCELONA’DA KISA DÖNEM KİRALIK OYNADI

9 Temmuz 2021’de 500 bin euro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona’ya kiralandı. Yusuf, Athletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak Messi’den sonra Barcelona formasıyla La Liga’da forma giyen en genç oyuncu oldu. 13 Ocak 2022 tarihinde Barcelona ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve kulübü Rapid Wien’e geri döndü.